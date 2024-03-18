24.5 % ارتفاعا بتراخيص التصنيع الجديدة في السعودية

شهد القطاع الصناعي في السعودية إصدار 152 ترخيصًا صناعيًا خلال يناير 2024 لمشاريع بتكلفة استثمارية مجمعة تبلغ 6.2 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 24.5% في تراخيص التصنيع الجديدة في السعودية.

وهذا أعلى من 122 ترخيصًا تم منحها في ديسمبر 2023.

المستفيدين من تراخيص التصنيع الجديدة

وشكلت المؤسسات الصغيرة 89.5% من إجمالي المستفيدين من تراخيص التصنيع الجديدة في السعودية، تليها المؤسسات المتوسطة، بنسبة 8.6%، والمؤسسات الكبيرة، بنسبة 13%.

كما أن حوالي 75.7% من المستفيدين كانوا لاعبين محليين، وفق منشور لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، على موقع “إكس” (تويتر سابقا).

5 أنشطة صناعية في السعودية

وشملت الرخص الجديدة، 5 أنشطة صناعية في السعودية، حيث كان أكبر عدد من التراخيص هو تراخيص لإنتاج المواد الغذائية، بعدد 27، تليها منتجات المعادن اللافلزية، بعدد 20، وتراخيص لإنتاج سبائك المعادن، بعدد 19، وتراخيص لإنتاج المطاط والبلاستيك، بعدد 18، وتراخيص لإنتاج المنتجات الكيماوية، والتصنيع، بعدد 14.

وخلال 2023، ارتفع عدد التراخيص الصناعية بنسبة 43% على أساس سنوي إلى 1.38 ألف رخصة، في حين ارتفع حجم الاستثمار بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 1.4 تريليون ريال سعودي.