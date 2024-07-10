فريق التحرير by فريق التحرير

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انخفاض الإنتاج الصناعي في السعودية بسبب تراجع نشاط التعدين

تراجعِ نشاط التعدينِ واستغلالِ المحاجر بنسبة 9.7%، مقارنة بشهر مايو 2023.

فريق التحرير by فريق التحرير

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء، انخفاضا ملحوظا في مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية، بنسبة 2.9% خلال شهر مايو 2024، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تراجعِ نشاط التعدينِ واستغلالِ المحاجر بنسبة 9.7%، مقارنة بشهر مايو 2023.

ويعد هذا النشاط الأكبر وزنا في حساب المؤشر القياسي للإنتاجِ الصناعي في المملكة، حيث يمثل 61.4% من وزنه الإجمالي.

الإنتاج الصناعي

وارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 8.2%، وذلك بفضلِ ارتفاعِ نشاط صنعِ المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، وتصنيعِ المنتجات الغذائية، بنسبة 10% و15.6% على التوالي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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