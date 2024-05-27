الإمارات تخصص 23 مليار درهم إضافية لدعم التصنيع المحلي

أكد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أنه تم تخصيص 23 مليار درهم إضافية لتعزيز فرص المشتريات المضمونة للتصنيع المحلي، مما يرفع القيمة الإجمالية لهذه المبادرة إلى 143 مليار درهم لأكثر من ألفي منتج مختلف.

كلام الجابر خلال افتتاح منتدى “اصنع في الإمارات” الذي يقام في أبوظبي.

وكشف الجابر أن المبلغ المضاف يتضمن 20 مليار درهم من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) و3 مليارات درهم من شركة بيور هيلث القابضة. هذا الدعم يعكس التزام الشركتين بالمساهمة في تنمية القطاع الصناعي المحلي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الدولة.

وأشار الوزير إلى أن هناك استثمارات في مشاريع صناعية جديدة تقدر بقيمة 20 مليار درهم، بالإضافة إلى حلول تمويلية للقطاع الصناعي تم تطويرها بالشراكة بين مصرف الإمارات للتنمية وعدة بنوك تجارية بقيمة تصل إلى مليار درهم. هذه الحلول التمويلية تهدف إلى تمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو في السوق المحلي والدولي.

في سياق متصل، أعلن الجابر عن إطلاق برنامج “الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي” بتمويل قيمته 370 مليون درهم من مصرف الإمارات للتنمية، لدعم الشركات الناشئة التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في ابتكاراتها. هذا البرنامج يهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة لتطوير منتجات وحلول مبتكرة.