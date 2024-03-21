الإمارات العالمية للألمنيوم تستحوذ على “ليشتميتال ألمنيوم جيسيراي هانوفر”

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم اتفاقية بيع وشراء ملزمة للاستحواذ على شركة “ليشتميتال ألمنيوم جيسيراي هانوفر” الألمانية المتخصصة في إعادة تدوير الألمنيوم فائق القوة.

وتعد شركة ليشتميتال مصهراً أوروبياً متخصصاً في إنتاج السبائك الصلبة والاسطوانات كبيرة القُطر والتي تحتوي على نسب عالية من الألمنيوم الثانوي.

وستستحوذ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على حصة 100% من أسهم شركة “ليشتميتال القابضة المحدودة” وهي شركة تابعة لصندوق استثماري تديره شركة “كوانتوم كابيتال بارتنرز المحدودة”، ومن المتوقع إنجاز الصفقة خلال النصف الأول من العام 2024، بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية.

وتعتبر هذه الصفقة أول عملية استحواذ كبيرة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ تأسيسها من خلال اندماج شركتي دبي للألمنيوم والإمارات للألمنيوم منذ عشر سنوات.

وتستخدم شركة ليشتميتال الطاقة المتجددة لإنتاج ما يصل إلى 30 ألف طن سنوياً من اسطوانات الألمنيوم في مصنعها في هانوفر بألمانيا، ويمثل الألمنيوم الثانوي حوالي 80% من المواد الخام المستخدمة في إجمال الإنتاج.

ويمكن إعادة تدوير الألمنيوم بشكل متواصل ولا نهائي بفضل خواصه المميزة، وتتطلب عملية إعادة التدوير طاقة أقل بنسبة 95% مقارنة بالطاقة المستهلكة لإنتاج الألمنيوم الأولي، وينتج عنها كمية ضئيلة من الانبعاثات مقارنة بإنتاج الألمنيوم من البوكسيت الخام.

وسيتزايد الطلب العالمي على الألمنيوم المعاد تدويره من حوالي 27 مليون طن سنوياً في العام 2022 إلى 57 مليون طن في العام 2040. ومن المتوقع أن يسهم الألمنيوم المعاد تدويره في نمو إمدادات الألمنيوم العالمية بنسبة 60% بحلول 2030، وبنسبة 70% بين عامي 2030 و2040.

وتقوم الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً بتصدير أكثر من 600 ألف طن من الألمنيوم الأولي إلى أوروبا سنوياً، حيث تعتبر أحد أكبر موردي الألمنيوم في أوروبا للعديد من القطاعات منها السيارات والإنشاءات.

وفي العام الماضي، أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن بدء إنشاء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة الطويلة بقدرة إنتاجية تبلغ 170 ألف طن سنوياً.