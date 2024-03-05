الإمارات العالمية للألمنيوم تربح 3,4 مليار درهم وتوزع 3,7 مليار على المساهمين

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن تحقيق أرباح صافية قدرها 3.4 مليار درهم (937 مليون دولار) في 2023، مقارنةً بـ 7.4 مليار درهم (2.0 مليار دولار) للعام 2022. وحافظت الشركة على إجمالي توزيعات الأرباح للمساهمين في عام 2023 عند 3.7 مليار درهم (مليار دولار)، وهي توزيعات أرباح مماثلة لعام 2022 القياسية. وبالرغم من التراجع الذي شهده سوق الألمنيوم العالمي عن المعدلات القياسية المسجلة في عام 2022، بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم 7.7 مليار درهم (2.1 مليار دولار).

وسجلت صادرات البوكسيت والألومينا والمعدن المصهور أرقاماً قياسية لم تصل إليها الشركة من قبل.

وبلغت الإيرادات 29.5 مليار درهم (8.0 مليار دولار) بسبب انخفاض الأسعار القياسية للألمنيوم عالمياً، والذي عوضته شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بزيادة حجم إنتاج خام البوكسيت الذي شهد سعره ارتفاعاً عالمياً، مقارنةً بـ 34.6 مليار درهم (9.4 مليار دولار) للعام 2022. وبلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية ليصل إلى 7.9 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، مقارنةً بـ 12.7 مليار درهم (3.4 مليار دولار) للعام 2022.

وحقق برنامج «نجاح» للتحول التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وفورات في إطار تحسينات التكلفة والإيرادات خلال عام 2023 بمبلغ 2.6 مليار درهم (696 مليون دولار). ومنذ إطلاقه، حقق برنامج «نجاح» تحسينات في معدل الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار).

وسجل إنتاج قطاع الألمنيوم المصهور هامش أرباح معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 25%، (مقارنةً بــ 35% للعام 2022)، ما يعكس مكانتها الرائدة مقارنة بنظرائها من الشركات الكبرى.

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