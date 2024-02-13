فريق التحرير by فريق التحرير

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اسمنت المنطقة الشمالية تبيع حصصها في خبراء الأسمنت بـ 55 مليون دولار

تستهدف شركة اسمنت المنطقة الشمالية الدخول في شراكات استراتيجية أخرى تمكن الشركة من التوسع في الإستثمار في الأسواق الواعدة.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة اسمنت المنطقة الشمالية في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توقيع اتفاقية بيع كامل حصصها والتي تمثل ما نسبته 50% من شركة خبراء الأسمنت للتطوير والاستثمار والمالكة 51% من الاستثمار المشترك بمصنع الكبيسة بالعراق إلى شركة إيه إم بي جلوبال تريدينج الإماراتية، وذلك بقيمة 55 مليون دولار.

وذكرت شركة اسمنت المنطقة الشمالية أن سبب بيع كامل حصصها هو الدخول في شراكات استراتيجية أخرى تمكن الشركة من التوسع في الإستثمار في الأسواق الواعدة.

وستضخ الشركة المبلغ في استثمارات خارجية ذات فرص واعدة وسداد جزء من القروض مرتفعة التكلفة في ظل ارتفاع معدلات التكلفة التمويلية الحالية.

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