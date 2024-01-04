ارتفاع سعر النحاس بنسبه 75% بحلول 2025

يعد معدن النحاس من العناصر الرئيسية في مجال الطاقات المتجددة والتقنيات الخضراء نظرا لخصائصه في التوصيل الحراري والكهربائي، الأمر الذي ساهم في زيادة حجم الاستثمار في عمليات التعدين في جميع أنحاء العالم.

من المتوقع ارتفاع سعر النحاس بأكثر من 75% بحلول 2025 وسط اضطرابات في إمدادات التعدين وارتفاع الطلب على المعدن، مدعومًا بالدفع نحو الطاقة المتجددة

أسباب ارتفاع سعر النحاس

تقرير صادر عن “بي إم آي” وهي وحدة الأبحاث التابعة لـ “فيتش سوليوشنز” قال أن ارتفاع أسعار معدن النحاس المتوقع يرجع إلي زيادة الطلب المدفوع بالتحول نحو الطاقة النظيفة والتراجع المحتمل للدولار الأمريكي حيث من المتوقع ان يقوم الفيدرالي بخفض سعر الفائدة في النصف الثاني من العام2024.

الأمر الذي سيضعف الدولار وبالتالي يجعل النحاس المسعر بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الأجانب وهذا ما حدث بالفعل حيث ارتفعت العقود الآجلة للنحاس إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس الماضي، مستفيدة من توقعات التخفيضات السريعة في أسعار الفائدة الأميركية في 2024

وتشير التوقعات حاليا إلى احتمال بنسبة 85% بأن يخفض الفيدرالي الفائدة في مارس المقبل

ويسعّر المتداولون تخفيضات بما يقرب من 160 نقطة أساس خلال عام 2024، أي أكثر من ضعف ما أشار إليه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من الشهر الحالي

التحول للطاقة النظيفة

ومن جهة أخرى في مؤتمر الأطراف “كوب ٢٨” الأخير في دورته 28 الذي عقد في دبي مؤخرا دعمت 60 دولة خطة لزيادة قدرة الطاقة المتجددة العالمية إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.

وفي تقرير صدر في ديسمبر الماضي، توقع البنك الاستثماري أن هدف التحول للطاقة المتجددة سيعزز الطلب على النحاس بمقدار 4.2 ملايين طن إضافية بحلول عام 2030

وهو ما قد يدفع أسعار النحاس إلى 15000 دولار للطن في عام 2025، وهو أعلى بكثير من الذروة القياسية البالغة 10730 دولارًا للطن التي تم تسجيلها في مارس من العام الماضي

اضطرابات التعدين

يرى محللون آخرون ان سبب ارتفاع الأسعار هو قله العرض في مقابل زيادة الطلب ويرجع سبب قله معدن النحاس الي اضطرابات التعدين أحد أسباب ارتفاع أسعار النحاس، حيث يتوقع جولدمان ساكس عجزا يزيد عن نصف مليون طن في عام 2024

في نوفمبر الماضي أوقفت شركة “فرست كوانتم ماتريال” الإنتاج في كوبر بنما أحد أكبر مناجم النحاس في العالم، في أعقاب حكم المحكمة العليا والاحتجاجات على مستوى البلاد بسبب المخاوف البيئية. وقالت شركة أنجلو أمريكان، وهي منتج رئيسي، إنها ستخفض إنتاج النحاس في عامي 2024 و2025 في إطار سعيها لخفض التكاليف.

الدول الأكثر استفادة من ارتفاع أسعار النحاس

الفائزون من زيادة أسعار النحاس سيكونون بشكل رئيسي تشيلي وبيرو، حيث يمتلك كلا البلدين احتياطيات كبيرة من المعادن الانتقالية الخضراء مثل الليثيوم والنحاس والتي من المتوقع أن تستفيد من زيادة الاستثمار وزيادة الطلب على الصادرات. تمتلك تشيلي وحدها حوالي 21% من احتياطيات النحاس العالمية والتي تبلغ 870مليون طن.

الدول الأكثر استهلاكا لمعدن النحاس

وفي مفارقة تأتي الصين في المرتبة الأولى كأكثر الدول استهلاكا للنحاس في حين أنها تحتل المرتبة الثالثة لأكثر الدول إنتاجا للنحاس في نفس الوقت

ولكن مع إعادة فتح الصين اقتصادها بعد إنهاء سياساتها صفر كوفيد في نهاية عام2022 شكلت ضاغطا على مخزونات المعادن عالميا ومنها النحاس ما دفع الصين لضخ مليارات الدولارات في مناجم للذهب والنحاس في شرق صربيا، ما يمثل قفزة في استثمارات بكين في دول البلقان.