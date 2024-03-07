إنجاز مشروع بروج 4 بتكلفة 6,2 مليار دولار في 2025

تسير أعمال البناء والتطوير لمشروع “بروج 4”، في مجمع شركة بروج لإنتاج البولي أوليفينات في الرويس في أبوظبي والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 6.2 مليار دولار، وفقاً للجدول الزمني المحدد لإنجازه بحلول نهاية العام 2025 حيث تم إنجاز أكثر من 50% من أعمال البناء والتشييد والذي يرفع بعد اكتماله الطاقة الإنتاجية للشركة بأكثر من 28% بمقدار 1.4 مليون طن ليصل إجمالي طاقتها الإنتاجية 6.4 مليون طن سنوياً.

وقال هزيم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة “بروج” للبتروكيماويات في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش جولة إعلامية في المشروع أن “بروج 4” يعد أحد أكبر المشاريع الصناعية في دولة الإمارات وعقب اكتماله ستصبح “بروج” في المرتبة الرابعة بمنطقة آسيا وأكبر مجمع في العالم لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف المساهمة بنسبة 63% ضمن برنامج المحتوى المحلي إضافة إلى ترسية عقود للشركات المحلية بقيمة 600 مليون دولار.

وأوضح أن “بروج 4” من المشاريع المهمة في خطط نمو الشركة مضيفاً أن “بروج” تدرس العديد من الفرص للتوسع على مستوى العالم بما يعزز مكانة الشركة ويحقق عائداً اقتصادياً مهماً والتي سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المجمع الصناعي “بروج 4” يمتد على مساحة 3.4 مليون متر مربع بما يساوي مساحة 500 ملعب كرة قدم ويستخدم الجيل الثالث من تقنية Borealis Borstar لتعزيز إنتاج مواد مبتكرة . وأضاف أنه من خلال التكنولوجيا المتقدمة والابتكار تمكنت “بروج” من تسجيل أكثر من 700 براءة اختراع معتمدة إضافة إلى أكثر من 1100 طلب جديد لتسجيل براءات اختراع فيما تمتلك الشركة أكثر من 240 جهاز فحص متقدم أسهم في تنوع أكثر من 80 % من منتجات “بروج”.

من جانبه قال سلطان زيد الشحي مدير مشروع “بروج 4” أن مشروع “بروج 4” يواصل المضي في تنفيذ أعمال التطوير الذي سيتطلب أكثر من 100 مليون ساعة عمل لضمان إنجازه وفقاً للجدول الزمني المحدد بحلول نهاية العام 2025.

وأضاف الشحي أن الشركة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة دون التأثير سلباً على وتيرة تنفيذ المشروع لاسيما مع وجود أكثر من 20 ألف شخص خلال وقت الذروة في الموقع وتضطلع الكفاءات والكوادر الوطنية، التي تشكل ما يصل إلى 46% من فريق عمل المشروع، بدور محوري في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.