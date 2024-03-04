3 مصانع  جديدة.. الهند تتطلع لمنافسة أمريكا وتايوان في إنتاج الرقائق

وافقت الهند، على بناء 3 مصانع لأشباه الموصلات باستثمارات تزيد عن 15 مليار دولار، حيث تهدف البلاد إلى أن تصبح مركزًا رئيسيًا لإنتاج الرقائق.

وتتمتع الهند، وفقًا لبيان حكومي، بقدرات عالية في تصميم الرقائق، ومن خلال هذه الوحدات، ستطور نيودلهي قدراتها في هذا القطاع الهام، لتصبح مركزا لإنتاج الرقائق، وفقا لشبكة سي إن بي سي الأمريكية.

الهند تطمح لتصبح مركزًا رئيسيًا لإنتاج الرقائق

وتطمح الهند إلى أن تصبح مركزًا رئيسيًا لإنتاج الرقائق، على غرار الولايات المتحدة، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وتسعى لإقناع الشركات الأجنبية لبدء عملياتها في البلاد.

أول مصنع لإنتاج الرقائق باستثمارات 11 مليار دولار

وستتعاون الشركة الهندية “تاتا ألكترونيكس“، مع شركة صناعة الرقائق التايوانية “PSMC” Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp، لبناء وحدة التصنيع في دوليرا، بولاية غوجارات، باستثمار يبلغ حوالي 11 مليار دولار.

وتوفر PSMC التايوانية، خدمات تصميم وتصنيع الرقائق في قطاعات المنطق والذاكرة، ولديها 6 وحدات لإنتاج أشباه الموصلات في تايوان.

وسيركز المصنع على تكنولوجيا 28 نانومتر الناضجة، وتحديدًا في صناعات مثل السيارات، والإلكترونيات الاستهلاكية، والدفاع.

وتشير التكنولوجيا الناضجة إلى العمليات المستخدمة في تصنيع شرائح بحجم 28 نانومتر، أو أكبر، والتي تعتبر عمومًا شرائح قديمة.

ثان مصنع لإنتاج الرقائق باستثمارات 3.26 مليار دولار

وستقوم شركة Tata Semiconductor Assembly، وشركة Test Pvt Ltd، بإنشاء المصنع الثاني في مدينة موريجاون بولاية آسام الهندية، باستثمار قدره 3.26 مليار دولار، لتطوير تقنيات أشباه الموصلات المحلية المتقدمة، بما في ذلك الرقائق، والنظم المتكاملة لقطاعات السيارات، والمركبات الكهربائية، والإلكترونيات الاستهلاكية.

سعة المصنع الثالث 15 مليون وحدة يوميًا

وستقوم شركة CG Power، بالشراكة مع شركة رينيساس للإلكترونيات اليابانية، وشركة ستارز مايكرو ألكترونيكس التايلاندية، بإنشاء المصنع الثالث في ساناند بولاية جوجارات، بسعة إنتاجية تصل إلى 15 مليون وحدة يوميًا.

وستقوم الوحدة بتصنيع مجموعة واسعة من التقنيات، لتلبية احتياجات صناعات مثل السيارات، والطاقة. وسيشهد استثمارًا يقارب مليار دولار مدى 5 سنوات.

وسيبدأ البناء في المصانع الثلاثة، خلال الـ 100 يوم القادمة.

وافقت الهند، في يونيو 2023 على شركة ميكرون، لإنشاء وحدة لأشباه الموصلات في ساناند بولاية جوجارات.

وستعمل هذه المصانع، على خلق 20 ألف فرصة عمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة بشكل مباشر، ونحو 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وستعمل هذه المصانع، على خلق 20 ألف فرصة عمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة بشكل مباشر، ونحو 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وتتطلع شركات تصنيع الرقائق العالمية، إلى تنويع عملياتها وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، وهو ما سيفيد دولًا مثل الهند.

ومؤخرا، افتتحت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، مؤخرًا مصنعًا جديدًا في اليابان حيث تحاول البلاد تعزيز صناعة تصنيع الرقائق المتخلفة.