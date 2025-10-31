أكبر شركة صينية للكيابل تستأجر أرضاً سعودية لإنشاء مصنع

وقّعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) السعودية ومجموعة زد تي تي (ZTT) الصينية اتفاقية تأجير أرض لإنشاء مصنع للكيابل البحرية والأرضية بميناء رأس الخير على مساحة تصل إلى 80 ألف متر مربع وبقيمة استثمارية تناهز 375 مليون ريال (حوالي 100 مليون دولار).

وجرى توقيع الاتفاقية بين رئيس الهيئة العامة للموانئ سليمان بن خالد المزروع، وشيوي جيانلين الرئيس التنفيذي لمجموعة ztt إحدى أكبر شركات تصنيع الكيابل البحرية والأرضية في العالم، أمس الخميس، خلال فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التاسع المنعقد في مدينة الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ويقع ميناء رأس الخير بالقرب من مدينة الجبيل في المنطقة الشرقية، وتعمل هيئة الموانئ السعودية على تطويره بشكل مستمر.

وأكد المزروع أن هذا المشروع يُعد خطوة استراتيجية تعزز مكانة ميناء رأس الخير بصفته محركاً تنموياً ومحوراً رئيسياً للصناعات في المملكة، مشيرًا إلى مساهمة هذه الشراكة في توطين صناعة الكيابل البحرية والأرضية واستقطاب التقنيات المتقدمة لدعم مجالات الاتصالات.

وأوضح أن ذلك يأتي امتداداً لجهود الهيئة في تمكين الشراكات النوعية من خلال إقامة مشاريع تنموية في موانئ المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث.

صناعة الكيابل في السعودية

تهدف الاتفاقية إلى تطوير صناعة الكيابل البحرية والأرضية في المملكة، تماشيhW مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

وسيبلغ الإنتاج السنوي المتوقع للمصنع 500 كيلومتر من الكابلات البحرية، و500 كيلومتر من الكابلات الأرضية، و12.500 كيلومتر من كابلات الفايبر، مما يعكس قدرة المصنع على تلبية احتياجات المشاريع الوطنية والإقليمية.

ويتميز ميناء رأس الخير بمساحته التي تصل إلى 23 كلم مربع، ويضم 14 رصيفًا وطاقة استيعابية تقدر بنحو 35 مليون طن، كما يتمتع بخصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية ذات كفاءة عالية، بما يتضمنه من معدَّات وأدوات وأجهزة متطورة لمناوَلة جميع أنواع البضائع العامة والسائبة.

مجموعة زد تي تي (ZTT)

تعتبر مجموعة ztt الصينية من الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في مجال تصنيع الكيابل البحرية والاتصالات والطاقة، حيث تمتلك مصانع في عدة دول من بينها تركيا، وألمانيا، والمغرب، وإندونيسيا، وتسعى حالياً إلى توسعة عملياتها لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي.

ومجموعة ZTT من الشركات القليلة على مستوى العالم التي تمتلك القدرة والخبرة في تصنيع وتركيب كابلات الطاقة البحرية ذات الجهد العالي، وهو التخصص الذي سيخدم مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى وربط الجزر والمشاريع النفطية في المملكة.

ويأتي إنشاء المصنع في رأس الخير كجزء من استراتيجية ZTT للتوسع عالمياً، ويُضاف إلى شبكتها الصناعية العالمية التي تشمل مصانع في دول مثل المغرب وتركيا والهند، مما يعكس ثقتها في المكانة الصناعية والاستثمارية للمملكة.”

وأكدت الشركة في بيانات سابقة أن هذا الاستثمار يعكس ثقتها بإمكانيات السوق السعودي، ويتماشى مع أهداف التنويع الصناعي لرؤية المملكة 2030 من خلال توطين التقنية.

ومن المتوقع أن يخدم المصنع الجديد في رأس الخير – بالإضافة إلى السوق السعودي – أسواق التصدير في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مما يعزز مكانة الميناء السعودي كمركز لوجستي وصناعي إقليمي.

ميناء رأس الخير

ميناء رأس الخير هو أحد الموانئ السعودية التي تُشَغِّلها الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، ويخدم بموقعه على ساحل الخليج العربي، ضمن مدينة رأس الخير الصناعية في المنطقة الشرقية، نحو 100 مشروع صناعي، ويمتد على مساحة 23 كلم 2، ويبعد نحو 80 كلم من مدينة الجبيل الصناعية.

الطاقة الاستيعابية لميناء رأس الخير

تبلغ طاقة ميناء رأس الخير الاستيعابية 35 مليون طن، ويشكل بوابة تصدير واستيراد موارد المملكة من الأسمدة الفوسفاتية والألمنيوم، ويخدم بشكل خاص الصناعات التعدينية في مدينتي رأس الخير بالمنطقة الشرقية ووعد الشمال في منطقة الحدود الشمالية، وتستفيد منه شركات معادن للألمنيوم، ومعادن للفوسفات، ومعادن وعد الشمال للفوسفات.

مرافق ميناء رأس الخير

بدأ العمل في تنفيذ الميناء خلال العام 2008 وتم تشغيله في فبراير/شباط 2011، وتضم مرافقه 14 رصيفاً، يبلغ مجموع أطوالها 3711م، وعمقها ما بين 15 و16.2م. وهو مجهز بالمعدَّات والأدوات والأجهزة اللازمة لمناوَلة جميع أنواع البضائع العامة والسائبة.

وصل حجم البضائع المناولة على أرصفة الميناء في عام 2022م إلى 8,691,506 أطنان من البضائع، بزيادة نسبتها 24% عن العام 2021 الذي حقق 6,984,010 أطنان؛ ليسجل بذلك أعلى معدل مناولة بضائع منذ افتتاحه رسميًا في عام 2016.

أرقام قياسية حققها ميناء رأس الخير

حقق الميناء خلال 2022 عدداً من الأرقام القياسية؛ بتسجيل أعلى معدل مناولة يومي للبضائع بنحو 91,386 طناً، وأعلى كمية مناولة رصيف يومي بواقع 22,707 أطنان، إضافة إلى خدمة 47 قطعة بحرية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2022. كما حقق ميناء رأس الخير أعلى مُعدل مناولة بضائع شهري في تاريخه بمقدار 1,060,835 طنًا؛ وذلك خلال شهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2022.

خدمات ميناء رأس الخير

يخدم الميناء أكثر من 100 مشروع صناعي في مدينة رأس الخير، ويوفر خدمات الشحن والتفريغ، تموين السفن وإرشادها، خدمات القطر والشحن، تركيب وإصلاح العوامات الملاحية، مناولة البضائع المتنوعة، إلى جانب الإنقاذ البحري والخدمات الطبية، وهو معنيٌّ بمكافحة التلوث ومراقبته والمسح الهيدروجرافي البحري، كما يتمتع بنظام للرادارات والاتصالات البحرية.

والميناء مهيأ للتجاوب السريع والإيجابي مع ما يستجد من تقلبات تفرضها حركة النقل البحري من وإلى السعودية، تبعاً لما يتمتع به من خصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية كبيرة، وما يتضمن من معدَّات وأدوات وأجهزة متطورة لمناوَلة جميع أنواع البضائع العامة والسائبة.