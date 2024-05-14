أرباح فيرتيغلوب تتراجع 18% إلى 556.6 مليون درهم في الربع الأول

تراجعت أرباح شركة “فيرتيغلوب“، المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية، بنسبة 18% إلى 154.4 مليون دولار (556.6 مليون درهم) في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 188.8 مليون دولار (692.8 مليون درهم) في الفترة نفسها من العام 2023.

كما تراجعت الإيرادات إلى 552 مليون دولار (2.02 مليار درهم) خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 693.7 مليون دولار (2.54 مليار درهم) في الربع المقابل من 2023.

وقبل احتساب ضريبة الدخل البالغة 46.8 مليون دولار (171.7 مليون درهم)، بلغت الأرباح 107.6 مليون دولار (394.89 مليون درهم).

وتراجعت أسعار الأمونيا في الربع الأول من عام 2024 عن مستوياتها في الربع الرابع من عام 2023 بفضل التخفيف من حدة الاضطرابات في العرض وانخفاض أسعار الغاز مقارنة بالربع السابق، في حين تأثرت أسعار اليوريا باتجاهات متباينة، حيث حفّز الطقس الملائم ارتفاع الطلب في أمريكا الشمالية، بالتزامن مع تأخر موسم الزراعة في أوروبا، بالإضافة إلى الطلب الأقل من المتوقع في الهند، والذي قابله جزئياً ارتفاع معدلات الطلب في مناطق أخرى مثل البرازيل وأستراليا.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب” إن “الشركة تواصل تحقيق تقدم جيد في برنامج تحسين كفاءة التكلفة، حيث تم بحلول نهاية مارس 2024 تنفيذ 60% من اجمالي الوفورات السنوية المستهدفة والتي تبلغ 50 مليون دولار. وتسير الشركة على المسار الصحيح لتحقيق الهدف الكامل بحلول نهاية عام 2024. إضافة إلى ذلك، هناك إمكانية لتحقيق ما لا يقل عن 100 مليون دولار من الأرباح السنوية الإضافية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية عام 2025 مقارنة بعام 2023، وذلك من خلال خطة تحسين التصنيع بما يؤثر إيجاباً على تحسين كفاءة الإنتاج و استهلاك الطاقة. ويمكن لهاتين المبادرتين معاً توليد ما يقرب من 150 مليون دولار أمريكي من الأرباح الإضافية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية عام 2025، أي ما يمثل زيادة بنسبة 15% تقريباً مقارنة بالأرباح المعدلة في عام 2023”.

وقد أعلنت شركة “فيرتيغلوب”، بتاريخ 31 آذار / مارس 2024، عن تسجيل ديون صافية بقيمة 743.4 مليون دولار، ما يعني أن نسبة صافي الدين /الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة خلال الأشهر الـ 12 الماضية قد بلغت 0.8 ضعف، وهو ما يسمح للشركة بموازنة فرص النمو المستقبلية وتوزيع الأرباح، مدعومة بتوفر التدفق النقدي الحر وميزانية عمومية قوية.

ووافق مساهمو الشركة، في نيسان / أبريل 2024، على توزيعات أرباح عن النصف الثاني من عام 2023 بقيمة 200 مليون دولار، أي ما يعادل 9 فلوس/سهم، تُدفع في أيار / مايو 2024. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2023 إلى 475 مليون دولار، بما في ذلك أرباح النصف الأول من عام 2023 البالغة 275 مليون دولار والتي تم دفعها في الربع الرابع من عام 2023.