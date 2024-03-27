أبوظبي تطور مصنعاً بـ 100 مليون دولار لإعادة تدوير الحديد الخردة

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، وشركة جرين ميتال اندستريز، ومقرها الإمارات، اليوم عن توقيع اتفاقية لتطوير منشأة جديدة (مصنع) لإعادة تدوير الحديد الخردة وتصنيع منتجات فولاذية خاصة في كزياد، وذلك باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج التجاري للمنشأة في الربع الأول من عام 2025، وتشير التوقعات إلى أن المشروع سيولد الكثير من فرص العمل، وسيحفز النمو الاقتصادي، ويعزز الابتكار في المنطقة، وسيعتمد المصنع في إعادة تدوير المعادن على تقنيات متقدمة لتقليل الانبعاثات الكربونية، مما سينعكس بأثر إيجابي على المجتمع المحلي ويسهم في دفع الجهود العالمية نحو الاستدامة.

وستعتمد المنشأة الجديدة التابعة لشركة “جرين ميتال اندستريز” الممتدة على مساحة تزيد عن 116 ألف متر مربع في منطقة كيزاد الصناعية “كيزاد المعمورة” على تقنيات متطورة لإعادة تدوير الخردة المعدنية واستخدامها في تصنيع منتجات عالية الجودة صالحة لمختلف الاستخدامات الصناعية بما في ذلك الإنشاءات وأعمال تطوير البنية التحتية.

وسيضم المصنع تقنيات حديثة مثل وحدات صهر الحديد ومرافق التنقية وأفران تكرير ومعالجة الصلب بتقنيات “AOD/VOD/VD”، ووحدات الصب المستمر، إضافة إلى وحدة درفلة، وسينتج مجموعة متنوعة من المنتجات. وسيحصل المصنع على المواد الخام محلياً لإعادة تدويرها وتصنيعها في أبوظبي، بما يسهم في تحفيز التنمية المستدامة والابتكار في قطاع الإنشاءات والبناء في دول الخليج والمنطقة.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، “إن تصنيع المنتجات عالية الجودة في أبوظبي مثل الفولاذ الأوستنيتي والحديدي والدوبلكس والمارتنسيتي، بالإضافة إلى سبائك الصلب بدرجاتها، سيعزز الإنتاج المحلي ويلبي الطلب المتزايد على منتجات الصلب المستدامة في الدولة والمنطقة”.

وقال محمد نور، الرئيس التنفيذي لشركة جرين ميتال إندستريز إن “الشركة تعمل بالتعاون مع أصحاب المصلحة والجهات الحكومية والمجتمع المحلي لتنفيذ المشروع والنجاح في تشغيل أول منشأة إنتاجية لنا في كيزاد”.