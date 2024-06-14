أبوظبي تستثمر مليار درهم لبناء مصنع لطاقة الهيدروجين

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، اليوم، مذكرة تفاهم مع “حلول الطاقة الواسعة للهيدروجين” العالمية لحلول طاقة الهيدروجين، لإنشاء أول مجمّع صناعي لتطوير وتصنيع معدات الطاقة الهيدروجينية في أبوظبي، وباستثمارات تصل إلى مليار درهم.

وسيعمل المجمّع على دعم أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية وتعزيز سلسلة القيمة لقطاع الطاقة الهيدروجينية، بما يدعم جهود الاستدامة من خلال الحلول المبتكرة التي تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.

ويُعد المجمع الصناعي الجديد إضافة نوعية في مجال اقتصاد الهيدروجين، واستحداث المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الصناعي وتحفيز الحلول المبتكرة في القطاع الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية.

وستتعاون “اقتصادية أبوظبي” وشركة “حلول الطاقة الواسعة للهيدروجين” على ضمان توافق المشروع مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين التي تهدف إلى الارتقاء بمكانة الدولة ضمن أكبر 10 منتجين للهيدروجين على مستوى العالم بحلول العام 2031 بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.4 مليون طن سنوياً.

وتعمل دولة الإمارات على تأسيس مراكز للهيدروجين لتسريع تبني استخدامه وقوداً بديلاً في القطاع الصناعي وتعزيز سلاسل التوريد وتمكين البنية التحتية لجذب المزيد من الشركات العالمية الرائدة.

ويسهم تصنيع معدات الهيدروجين محلياً، في تعزيز البنية التحتية للطاقة، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز للتميز الصناعي والابتكار التقني.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم “اقتصادية أبوظبي” وشركة “حلول الطاقة الواسعة للهيدروجين” بتبادل المعرفة والأبحاث، مع التركيز على الطاقة المتجددة وتقنيات الهيدروجين الأخضر.