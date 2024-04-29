“آركتيك سولار” الصينية تبني مصنعا للألواح الشمسية في جدة

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن“، اتفاقية مع شركة “آركتيك سولار” (ArcticSolar) الصينية لصناعة معدات الطاقة الشمسية لبناء مصنع في جدة قادر على إنتاج الألواح الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 3 غيغاواط كل عام.

وقالت شركة “آركتيك سولار“، إن المصنع الجديد سيمتد على مساحة 97 ألف متر مربع تقريبًا، مما يجعله ثاني مصنع رئيسي خارجي لشركة “ArcticSolar”، بعد منشأتها في ولاية غوجارات في الهند، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا.

الإنتاج المتوقع لمصنع “آركتيك سولار” في جدة

وتتوقع شركة “آركتيك سولار“، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة كونشان بشرق الصين، أن يتيح المصنع قدرة توصيل تصل إلى 10 غيغاواط من خلال الإنتاج المحلي.

ورحب الرئيس التنفيذي لـ “مدن”، ماجد العرقوبي، بالشراكة، مؤكداً على توافقها مع أهداف “مدن” المتمثلة في تعزيز التنمية في المدن الصناعية، ومناطق التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس مجلس إدارة “ArcticSolar“، كاي هاو، على أهمية التعاون، مشيراً إلى أنه يتماشى مع المبادرات الإستراتيجية العالمية للشركة، ويعكس التزامها بالتنمية المستدامة على نطاق عالمي.

ما هي الألواح الشمسية؟

وتكمن أهمية الاتفاقية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، في أن الطاقة الكهروضوئية هي نوع من الطاقة المتجددة التي تستفيد من ضوء الشمس لتوليد الكهرباء.

ويتم تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية باستخدام الخلايا الشمسية المعروفة أيضًا باسم الألواح الشمسية.

حل التتبع الشمسي SkyLine II

والعام الماضي، حصلت شركة “ArcticSolar” الصينية، على عقد لتوفير أجهزة تتبع بقدرة 1.5 غيغاواط لمشروع للطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية.

وحل التتبع الشمسي SkyLine II الخاص بها، هو أول مشروع لتتبع الطاقة الشمسية، لشركة “ArcticSolar”، في المملكة العربية السعودية.