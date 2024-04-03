صدمات ثلاثية تهدد الاقتصاد الأوروبي

ليست أوروبا معروفة بديناميكيتها، ولكنها اليوم تشهد حالة ركود بكل المقاييس. وذكرت مجلة “الإيكونوميست” أن هناك 3 صدمات تهدد الاقتصاد الأوروبي هي:

صدمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، حيث سجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 4% فقط خلال هذا العقد، مقارنة بنحو 8% في أمريكا؛ فمنذ نهاية عام 2022، لم تشهد أوروبا ولا بريطانيا نمواً على الإطلاق

· موجة من الواردات الرخيصة من الصين، والتي قد تلحق الضرر بالمصنعين الأوروبيين وتزيد من الصراعات الاجتماعية والصناعية، رغم أنها تفيد المستهلكين.

فرض أمريكا تعريفات جمركية ضخمة على الصادرات الأوروبية، في حال عودة الرئيس المريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في الإنتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

ويبدو أن توقيت الصدمات التي تعيشها أوروبا سيئ للغاية. وتحتاج القارة إلى نمو قوي من أجل المساعدة في تمويل المزيد من الإنفاق الدفاعي، وخاصة بعد جفاف الدعم الأميركي لأوكرانيا، وتحقيق أهدافها في مجال الطاقة الخضراء. ويشعر ناخبوها بخيبة أمل متزايدة ويصبحون عرضة لدعم أحزاب اليمين المتشدد مثل حزب البديل من أجل ألمانيا. ولم تختف الضغوط التي طال أمدها على النمو ــ الشيخوخة السكانية السريعة، وسلطات الهيئات التنظيمية، وعدم كفاية تكامل السوق.

ورغم أن الصدمات التي تواجه أوروبا تنبع من الخارج، فإن الأخطاء التي يرتكبها صناع السياسات في أوروبا قد تؤدي إلى تفاقم الضرر إلى حد كبير.

والنبأ الطيب هنا هو أن صدمة الطاقة تجاوزت لحظة الألم الأقصى: فقد هبطت أسعار الغاز بعيداً عن ذروتها. وفي مواجهة التباطؤ الانكماشي، يتعين على الحكومة الصينية أن تعمل على تحفيز الاستهلاك الأسري الضئيل في البلاد، وهو ما قد يحل محل الاستثمار العقاري كمصدر للطلب. وبدلا من ذلك، يستخدم الرئيس شي جين بينج الإعانات لتعزيز الصناعة الصينية، التي تمثل بالفعل حوالي ثلث إنتاج السلع العالمية، وهي تعتمد على المستهلكين الأجانب لدعم النمو.

وتركز الصين الآن على السلع الخضراء، وأبرزها السيارات الكهربائية، التي من الممكن أن تتضاعف حصتها في السوق العالمية إلى الثلث بحلول عام 2030. وهذا من شأنه أن ينهي هيمنة الشركات الوطنية الأوروبية الكبرى مثل فولكس فاجن وستيلانتس. ومن توربينات الرياح إلى معدات السكك الحديدية، يتطلع المصنعون في أوروبا بعصبية نحو الشرق.

وبعد شهر نوفمبر المقبل، قد يتطلع المصنعون الأوروبيون غرباً أيضاً، نحو الإنتخابات الرئسية الأمريكية. في المرة الأخيرة التي كان فيها رئيساً للولايات المتحدة، فرض ترامب تعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، بما في ذلك في نهاية المطاف تلك المستوردة من أوروبا، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الرد بفرض تعريفات جمركية على الدراجات النارية والويسكي حتى تم التوصل إلى هدنة هشة في عهد الرئيس جو بايدن في عام 2021.

وتهدد جولة أخرى من الحرب التجارية المصدرين الأوروبيين، الذين بلغت مبيعاتهم في أمريكا 500 مليار يورو (540 مليار دولار) في عام 2023. وترامب مهووس بالتوازنات التجارية الثنائية، مما يعني أن الدول العشرين (من أصل 27) الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بفائض من تجارة السلع هي أهداف طبيعية لإدارة ترامب في حال فوزه في الإنتخابات. ويشعر فريقه أيضاً بالانزعاج من الرسوم الرقمية التي تفرضها أوروبا، وضريبة الكربون على الحدود، وضرائب القيمة المضافة.