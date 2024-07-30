شركات مركز دبي المالي العالمي تتجاوز 6000 للمرة الأولى

أعلن مركز دبي المالي العالمي اليوم عن تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز الـ6000 شركة في النصف الأول من العام 2024 للمرة الأولى على الإطلاق، مرتفعاً من 4949 شركة إلى 6153 شركة على أساس سنوي بزيادة قدرها 24%.

كما انضمت 820 شركة جديدة إلى مركز دبي المالي العالمي في الأشهر الستة الأولى من 2024، بنسبة نمو قياسية بلغت 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونظراً لتركيز المركز على التكنولوجيا المالية والابتكار، ارتفع عدد الشركات في كلا القطاعين من 811 إلى 1081 شركة، بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي.

وتواصل الشركات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها استقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم، حيث وفرت 4647 وظيفة جديدة خلال الأشهر ال 12 الماضية. إذ يبلغ إجمالي القوى العاملة في المركز حالياً 43787 موظفاً، بزيادة قدرها 12% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويضم مركز دبي المالي العالمي أكبر تجمع للشركات المالية في المنطقة، ويتفوق على السوق من حيث معدلات النمو. وتعمل في المركز أكثر من 370 شركة لإدارة ثروات وأصول، بما في ذلك أكثر من 50 صندوقاً للتحوط، تتصدرها شركات من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقد ارتفعت قيمة الأصول المُدارة في مركز دبي المالي العالمي من 444 مليار دولار إلى 700 مليار دولار بزيادة قدرها 58%. وارتفع عدد الصناديق التي يتم تسويقها في أو من مركز دبي المالي العالمي إلى 10,032 صندوقاً مقارنةً مع 7,641 صندوقاً بزيادة كبيرة بلغت 31%.

كما يضم قطاع التأمين وإعادة التأمين حالياً 125 شركة، مسجلاً بذلك ارتفاعاً من 110 شركة، بنسبة نمو بلغت 14%. وخلال النصف الأول من عام 2024، تم التأكيد على ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين لعام 2023 من 2.1 مليار إلى 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 24%.

معدلات إشغال العقارات

وحافظت معدلات إشغال العقارات التي يملكها ويديرها مركز دبي المالي العالمي على أعلى مستوياتها عند 99.6%. وتبلغ نسبة إشغال المساحات المكتبية التجارية 89%. وفي إطار تلبية الطلب المتنامي على المباني التجارية من الفئة A الحاصلة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، يعتزم المركز طرح 1.6 مليون قدم مربعة أخرى من المساحات المكتبية التجارية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يسلط الضوء على خططه التوسعية وتطلعاته العقارية الطموحة، ويسهم بتوفير طاقة استيعابية تلبي الطلب المتزايد من قبل كل من شركات إدارة الثروات والأصول، والمكاتب العائلية، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات الابتكار، والقطاع المصرفي وأسواق رأس المال.

وأشار تقرير معلومات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مركز دبي المالي العالمي باعتباره المنطقة الحرة الأكثر جذباً لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، حيث بلغ مجموعها 116 مشروعاً بقيمة بلغت 481 مليون دولار في العام 2023. حيث ارتفع عدد هذه المشاريع منذ العام 2021 بنسبة 53%.

أجندة دبي الاقتصادية

مركز #دبي المالي العالمي يعلن عن تحقيق نتائج مُبهرة للنصف الأول من العام 2024 بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لتأسيسه. وتأتي النتائج لتؤكد استمرار المركز في قيادة مستقبل القطاع المالي وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مجال الابتكار وتسريع نمو قطاع الأعمال.… pic.twitter.com/6yvJJ0uNp9 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 30, 2024

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: “إن هذا الأداء المتميز لمركز دبي المالي العالمي خلال النصف الأول من العام الحالي يعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33، لاسيما ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح ضمن أهمّ 3 مدن اقتصادية في العالم، ومضاعفة حجم اقتصادها خلال العقد المقبل، وكذلك رفع تنافسية قطاع الخدمات المالية والأعمال في دبي وجعله الأسرع نمواً والأكثر جاذبية، عبر تعزيز بيئة مالية متكاملة تدعم الابتكار وتجمع بين البنية التحتية العالمية والتنظيمات المالية المحفزة والمشجعة على النمو والازدهار، وذلك تأكيداً للدور المحوري للمركز كعضو فاعل ورئيسي في شبكة الخدمات المالية العالمية على مدى 20 عاماً منذ تأسيسه في العام 2004.”

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: “تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، يواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيق معدلات نمو استثنائية بما يعزز مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة. وفي الذكرى السنوية العشرين لتأسيسه، يواصل المركز بخطى واثقة تحقيق إنجازات متميزة تضمن زيادة مساهمة قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد الوطني، وتدعم التزامنا بتحقيق استراتيجية المركز للعام 2030 من خلال تعزيز مستويات النمو والارتقاء بمستقبل القطاع المالي، وهو ما سيتحقق من خلال إعطاء الأولوية للابتكار واعتماده ضمن مرتكزاتنا الرئيسية للمرحلة القادمة من النمو”.