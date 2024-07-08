فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأعمالآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتترفيه

دبي تطلق مشروع تطوير شاطئ جبل علي بطول 6.6 كم

تطوير جميع شواطئ دبي بنسبة 100%، ترفع نسبة الخدمات على الشواطئ العامة بنسبة 400%.

فريق التحرير by فريق التحرير

بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المخطط العام لتطوير شاطئ جبل علي، بطول 6.6 كيلومتر، ليصبح وجهة ترفيهية استثنائية تراعي البيئة على ساحل الإمارة.

وتشمل الخطة تطوير منطقتين، الأولى شاطئ رملي بطول خمسة كيلومترات، سيجري تطويرها من قبل شركة نخيل، والثانية شاطئ القرم بطول 1.6 كيلومتر، وسيجري تطويرها من قبل بلدية دبي

حماية البيئة:

يحافظ المشروع على النظم البيئية والحياة الفطرية في الموقع، مع تعزيز موائل السلاحف وأشجار المانغروف، ويخصص شاطئاً مفتوحاً للسباحة بطول كيلومترين ومنطقة لرياضة الغطس بطول 2.5 كيلومتر.

ويوفر ممشى ومنصات مشاهدة تتيح الاندماج مع البيئة المحيطة ويخصص مناطق ترفيهية وخدمية لجميع الفئات العمرية، مع مراعاة احتياجات ذوي الهمم، يربط الشاطئ ببنية تحتية متكاملة صديقة للبيئة.

جبل علي

تصميم مستدام لشاطئ جبل علي:

يمزج التصميم المعماري بين الهندسة الطبيعية المستوحاة من الطبيعة البحرية والتصميم البوهيمي باستخدام مواد محلية، ويوفر فرصاً استثمارية في المطاعم والمراكز الترفيهية مع مراعاة الراحة البيئية.

نموذج عالمي:

يسهم المشروع في توفير نموذج متفرد لتصميم الشواطئ على مستوى العالم، ويعزز القدرة الاستيعابية لرواد الشواطئ بما يتوافق مع التطور السكاني والسياحي.

خدمات متقدمة في شاطئ جبل علي:

يزود الشاطئ بخدمات وأنظمة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لضمان السلامة والأمان.

ويوفر شبكات Wi-Fi وشاشات إلكترونية وصناديق أمانات متطورة، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لخدمات الإنقاذ الشاطئي، وتركب أكثر من 100 كاميرا لمراقبة الشاطئ.

تطوير شامل:

تستهدف الخطة تطوير جميع شواطئ دبي بنسبة 100%، ترفع نسبة الخدمات على الشواطئ العامة بنسبة 400%، تزيد أطوال شواطئ السباحة الليلية بنسبة 56%، تزيد أطوال مسارات الدراجات الهوائية بمحاذاة الشواطئ بنسبة 285%، وتزيد أطوال مسارات الجري بنسبة 125%.

التزام عالمي:

يذكر أن عدد الشواطئ العامة في الإمارة يبلغ 8 شواطئ، تشمل:

  • شاطئ الممزر
  • كورنيش الممزر
  • جميرا 1
  • جميرا 2
  • جميرا 3
  • أم سقيم 1
  • أم سقيم 2
  • شاطئ جبل علي

وجميعها حاصلة على الاعتماد العالمي لبرنامج “العلم الأزرق” لالتزامها بمعايير جودة المياه والتعليم البيئي والإدارة البيئية والسلامة العامة والخدمات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...