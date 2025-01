دبي تطلق مشروع تطوير شاطئ جبل علي بطول 6.6 كم

بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المخطط العام لتطوير شاطئ جبل علي، بطول 6.6 كيلومتر، ليصبح وجهة ترفيهية استثنائية تراعي البيئة على ساحل الإمارة.

وتشمل الخطة تطوير منطقتين، الأولى شاطئ رملي بطول خمسة كيلومترات، سيجري تطويرها من قبل شركة نخيل، والثانية شاطئ القرم بطول 1.6 كيلومتر، وسيجري تطويرها من قبل بلدية دبي

يحافظ المشروع على النظم البيئية والحياة الفطرية في الموقع، مع تعزيز موائل السلاحف وأشجار المانغروف، ويخصص شاطئاً مفتوحاً للسباحة بطول كيلومترين ومنطقة لرياضة الغطس بطول 2.5 كيلومتر.

ويوفر ممشى ومنصات مشاهدة تتيح الاندماج مع البيئة المحيطة ويخصص مناطق ترفيهية وخدمية لجميع الفئات العمرية، مع مراعاة احتياجات ذوي الهمم، يربط الشاطئ ببنية تحتية متكاملة صديقة للبيئة.

يمزج التصميم المعماري بين الهندسة الطبيعية المستوحاة من الطبيعة البحرية والتصميم البوهيمي باستخدام مواد محلية، ويوفر فرصاً استثمارية في المطاعم والمراكز الترفيهية مع مراعاة الراحة البيئية.

يسهم المشروع في توفير نموذج متفرد لتصميم الشواطئ على مستوى العالم، ويعزز القدرة الاستيعابية لرواد الشواطئ بما يتوافق مع التطور السكاني والسياحي.

يزود الشاطئ بخدمات وأنظمة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لضمان السلامة والأمان.

ويوفر شبكات Wi-Fi وشاشات إلكترونية وصناديق أمانات متطورة، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لخدمات الإنقاذ الشاطئي، وتركب أكثر من 100 كاميرا لمراقبة الشاطئ.

