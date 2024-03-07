ستاندرد آند بورز تحذر من خفض تصنيف الصين الائتماني

حذرت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم الخميس من أن التصنيف الائتماني للصين قد يتم خفضه إذا ظل انتعاشها الاقتصادي ضعيفاً أو مدفوعاً إلى حد كبير بتحفيزات واسعة النطاق، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد خفضت تصنيف الصين آخر مرة في عام 2017، لكن وكالة موديز المنافسة وضعت بكين تحت تحذير خفض التصنيف في كانون الأول / ديسمبر، مشيرة إلى مخاوف من أن بكين قد تضطر إلى إنقاذ المزيد من الحكومات المحلية بسبب انهيار سوق العقارات في البلاد.

وقال كيم إنج تان، المحلل لدى وكالة ستاندرد آند بورز، إن التشاؤم بشأن الصين يجب أن يتراجع حتى ينتعش الاقتصاد وتتضاءل الضغوط المالية – وهو تحسن يتم أخذه في الاعتبار حالياً في درجة الائتمان المستقرة عند A+ الخاصة بوكالة ستاندرد آند بورز.

وقال تان، خلال ندوة عبر الإنترنت، إنه إذا تم تأجيل هذا التحسن إلى وقت أبعد قليلاً في المستقبل مما نعتقد حالياً – وهو خلال العام أو العامين المقبلين، فقد يتعين على ستاندرد آند بورز أن تعكس هذا الرأي في التصنيف.

وأضاف أن ذلك “يعني أنه قد يكون هناك إجراء تصنيفي في الاتجاه السلبي”.

وشدد تان على أن الإشارات في الوقت الحالي “مختلطة” وأشار إلى وجود “فرصة جيدة” لأن ينتعش الاقتصاد “قليلا” هذا العام.