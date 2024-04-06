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زوكربيرغ يزيح ماسك عن مركز ثالث أغنى شخص في العالم

هبط سعر سهم “تسلا” بنسبة 34% هذا العام، مما يجعله الأسوأ أداءً في مؤشر “ستاندرد اند بورز 500″، فيما ارتفع سعر سهم “ميتا” بنسبة 49% ليحقق خامس أفضل أداء على مؤشر “ستاندرد اند بورز 500”.

فريق التحرير by فريق التحرير
إيلون ماسك (إلى اليمين) ومارك زوكربيرغ
إيلون ماسك (إلى اليمين) ومارك زوكربيرغ

أضاف مارك زوكربيرغ، مؤسس “فيسبوك“، هذا العام 58.9 مليار دولار إلى ثروته التي باتت تبلغ 186.9 مليار دولار ليزيح إيلون ماسك، رئيس شركة “تسلا“، عن مركز ثالث أغنى شخص في العالم على مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، بعدما تقلصت ثروته بمقدار 48.4 مليار دولار هذا العام إلى 180.6 مليار دولار، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وتراجع ترتيب إيلون ماسك، الذي احتل المرتبة الأولى على مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات في أوائل آذار / مارس، إلى المركز الرابع بعد أن ذكرت رويترز أن شركة “تسلا” ألغت خططاً لصناعة سيارة أقل تكلفة، مما أدى إلى انخفاض سعر سهم الشركة، وقد نفى ماسك لاحقاً التقرير، كما جاء ذلك بعد أنباء عن انخفاض تسليمات سيارات “تسلا” في الأشهر الثلاثة حتى مارس، وهو أول هبوط لها على أساس سنوي منذ الأيام الأولى لوباء كوفيد.

وتضخمت ثروة زوكربيرغ مع صعود سعر سهم “ميتا بلاتفورمز”إلى مستويات قياسية جديدة، بما في ذلك رقم قياسي جديد يوم الجمعة. وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها زوكربيرغ المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف بلومبيرغ لأغنى الأشخاص منذ 16 تشرين الثاني /نوفمبر 2020، عندما كانت ثروته 105.6 مليار دولار، وكانت ثروة ماسك حينها 102.1 مليار دولار.

ويوضح التغير في ثروة ماسك وزوكربيرغ، كيف انتعشت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في ظل مبادرات الذكاء الاصطناعي، بالمقارنة مع أسهم شركات السيارات الكهربائية التي كانت رائجة في السابق، وفق “بلومبيرغ”.

وقدهبط سعر سهم “تسلا” بنسبة 34% هذا العام، مما يجعله الأسوأ أداءً في مؤشر “ستاندرد اند بورز 500″، كما تضرر السهم بسبب التباطؤ العالمي في الطلب على السيارات الكهربائية، والمنافسة المتزايدة في الصين ومشكلات الإنتاج في ألمانيا. وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر سهم “ميتا” بنسبة 49% بفضل الأرباح الفصلية القوية والحماس حول مبادرات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، ليحقق خامس أفضل أداء على مؤشر “ستاندرد اند بورز 500”.

ويمكن أن تتعرض ثروة ماسك لضربة أخرى بعد أن أسقط قاضٍ في ولاية ديلاوير حزمة رواتب “تسلا” البالغة 55 مليار دولار. إذ يواصل مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات إدراج الخيارات من حزمة الأجور هذه، والتي تُعد واحدة من أكبر أصول ماسك، في احتساب ثروته.

ويحتل برنارد أرنو، رئيس شركة “إل في إم إتش” (LVMH)  للمنتجات الفاخرة، المركز الأول في تصنيف بلومبيرغ للثروات بثروة تبلغ 223.4 مليار دولار، فيما يحتل جيف بيزوس مؤسس “أمازون.كوم” المركز الثاني بثروة تبلغ 207.3 مليار دولار.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...