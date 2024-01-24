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السعوديون يستهلكون 97 مليون كجم من تمور المدينة المنورة في 2023

قطاع النخيل والتمور يمثل 12% من إجمالي الناتج الزراعي بالمملكة، بقيمة تتجاوز 7,5 مليارات ريال، فيما تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، العديد من المبادرات والخطط الإستراتيجية؛ لرفع الجودة الإنتاجية للقطاع

فريق التحرير by فريق التحرير


كشفت الإحصائيات الرسمية عن تحقيق منطقة المدينة المنورة لزيادة قياسية في إنتاج واستهلاك التمور خلال العام الماضي 2023.

حيث بلغ حجم إنتاج التمور في المنطقة 97.9 مليون كيلوجرام، بقيمة تجاوزت 948.5 مليون ريال، وذلك من إنتاج أكثر من 26 ألف مزرعة في المنطقة، تُنتج ما يزيد عن 28 نوعًا من التمور ذات القيمة الغذائية والاقتصادية العالية.

وكشف تقرير رسمي لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة عن تصدّر تمور العجوة والسكري قائمة الإنتاج بحجم يتجاوز 20.7 مليون كيلوجرام، فيما بلغ إنتاج تمر الصفاوي 5.576.647 كيلوجرام، وتمتلك تمور الصقعي والبرني نصيبًا يتجاوز 6.3 ملايين كيلوجرام.

وسُجِّل حجم إنتاج تمور البرحي والمبروم والمجدول والعنبر 6.2 ملايين كيلوجرام.

وأظهر التقرير وجود فرق الفرع على مدار الساعة لفحص الكميات وتنفيذ الجولات الرقابية والتوجيهية، إضافة إلى إتلاف التمور غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتنظيم دخول أكثر من 89 ألف سيارة موردة للسوق من المزارع المحلية والمزارع المملكة.

وأشار التقرير إلى أن محجر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي خلال عام 2023 أصدر أذونات لـ 2052 إرسالية تمور بحجم يتجاوز 41.5 مليون كيلوجرام، استقبلتها أكثر من 63 دولة حول العالم، تستورد تمور المدينة المنورة إلى جانب دول كثيرة.

وأكد فرع الوزارة في المدينة على جهوده المتواصلة لدعم الإنتاج وإقامة البرامج وورش العمل للمزارعين، بالإضافة إلى تهيئة مواقع للمصدرين داخليًا وخارجيًا، بهدف تلبية حاجة السوق المحلي والعالمي من خلال 8.3 مليون نخلة تحتضنها المنطقة، والمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومنتجاتها، وتعزيز قطاع النخيل والتمور كأحد أهم روافد الإنتاج الزراعي والاقتصادي في المملكة.

يُشير ذلك إلى دور القطاع الحيوي للنخيل والتمور في تعزيز اقتصاد المنطقة وتحقيق نمو مستدام على الصعيدين الاقتصادي والزراعي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...