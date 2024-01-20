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خطة توسعية بـ 17 مليار ريال للاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن بالسعودية

الخطة التوسعية ستعزز الاستثمارات في قطاع إنتاج الدواجن بمبلغ يصل إلى 17 مليار ريال خلال الفترة حتى عام 2025

فريق التحرير by فريق التحرير

في خطوة هامة نحو تعزيز الأمان الغذائي وتعزيز القطاع الزراعي في المملكة، أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، اليوم، عن خطة توسعية طموحة لقطاع الدجاج اللاحم والخدمات المساندة، بالتعاون مع الجهات المختصة.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، تهدف الخطة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80% بحلول عام 2025، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق الأمان الغذائي في المملكة.

وأوضح الفضلي أن الخطة التوسعية ستعزز الاستثمارات في قطاع إنتاج الدواجن بمبلغ يصل إلى 17 مليار ريال خلال الفترة حتى عام 2025. ومن المتوقع أن تحقق الخطة زيادة كبيرة في الإنتاج، حيث تستهدف إنتاج نحو 1.3 مليون طن من الدجاج اللاحم سنويًا.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى دور صندوق التنمية الزراعية في دعم الشركات والمؤسسات التي ترغب في التوسع في صناعة إنتاج الدواجن، حيث يمكن أن يغطي التمويل حتى 70% من التكلفة الاستثمارية عند استخدام التقنيات الحديثة.

وأكد الفضلي أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية، وزيادة نسبته في الناتج المحلي الإجمالي.

يُشار إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ عام 2016، حيث كانت 45%، لتصل إلى 68% في عام 2022، وتطمح الوزارة إلى تعزيز هذا التقدم من خلال خطط مستمرة لرفع النسبة إلى 80% وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج لحوم الدواجن.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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