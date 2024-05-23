نصف غابات المانغروف في العالم معرضة للخطر.. هل مزارع الجمبري لها علاقة؟

تتعرض نصف غابات المانغروف في العالم لخطر الانهيار، وفقا لأول تقييم خبراء على الإطلاق لهذه النظم البيئية المهمة ومخازن الكربون.

السلوك البشري هو السبب الرئيسي لتدهورها، وفقا لتحليل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN)، حيث إن أشجار المانغروف في جنوب الهند وسريلانكا وجزر المالديف هي الأكثر عرضة للخطر.

وفقا لصحيفة “الجارديان”، تم تصنيف الأنظمة في بحر الصين الجنوبي ووسط المحيط الهادئ والمثلث المرجاني الشرقي حول ماليزيا وبابوا غينيا الجديدة والفلبين على أنها معرضة للخطر.

أشجار المانغروف ومخاطر الكوارث الساحلية

وقالت أنجيلا أندرادي، رئيسة لجنة إدارة النظام البيئي التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: “تعد النظم البيئية لأشجار المانغروف استثنائية في قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للناس، بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث الساحلية، وتخزين الكربون وعزله، ودعم مصايد الأسماك. إن خسارتهم ستكون كارثية على الطبيعة والناس في جميع أنحاء العالم”.

توجد أشجار المانغروف في جميع أنحاء الكوكب، وتضم عشرات الأنواع المختلفة من الأشجار والشجيرات على طول السواحل الاستوائية، والتي تؤوي مجموعة واسعة من التنوع البيولوجي. إنها بمثابة مشاتل للأسماك وتدعم الثدييات المتنوعة مثل النمور والكلاب البرية الأفريقية والكسلان.

تخزن النظم البيئية كمية غير متناسبة من الكربون بالنسبة لحجمها، وتسحب ما يقرب من 3 أضعاف الكربون المخزن في الغابات الاستوائية ذات الحجم نفسه.

تغطي أشجار المانغروف حوالي 15% من سواحل العالم، لكن الدراسة وجدت أنها مهددة بشكل متزايد بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر والزراعة والتطورات على طول السواحل والتلوث مثل انسكابات النفط وعواقب بناء السدود.

ما علاقة مزارع الجمبري؟

وقد تم تحديد مزارع الجمبري والتنمية الساحلية والسدود على الأنهار، التي تغير تدفق الرواسب، كأسباب سابقة للخسارة من قبل الباحثين. لكن التهديدات المتزايدة الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر وأزمة المناخ تهدد بقاءهم بسبب زيادة تواتر وشدة العواصف الشديدة.

استخدم الباحثون أدوات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لتقييم المخاطر التي تتعرض لها النظم البيئية ــ على غرار قائمته الحمراء، المستخدمة لحساب خطر انقراض الأنواع ــ لإجراء البحث، الذي شارك فيه أكثر من 250 خبيرا من جميع أنحاء العالم.

توفر القائمة الحمراء للنظم البيئية مسارات واضحة حول كيفية عكس فقدان أشجار المانغروف وحماية هذه النظم البيئية الحساسة للمستقبل، مما يساعد بدوره على حماية التنوع البيولوجي ومعالجة آثار تغير المناخ ودعم تحقيق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.

ولم يتم تضمين أشجار المانغروف في هاواي وجنوب شرق بولينيزيا في التقييم لأنها ليست جزءا طبيعيا من النظم البيئية.