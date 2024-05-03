مؤشر الأغذية العالمي يرتفع للشهر الثاني بقيادة اللحوم والزيوت النباتية والحبوب

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي في نيسان / أبريل بعد أن طغى ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والحبوب على انخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان.

وذكرت المنظمة يوم الجمعة أن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط ​​119.1 نقطة في أبريل نيسان، ارتفاعا من مستوى معدل بلغ 118.8 نقطة في الشهر السابق.

ومع ذلك كانت قراءة شهر أبريل نيسان أقل بنحو 7.4 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في فبراير شباط.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بشهر آذار/مارس، منهياً مساراً هبوطياً دام ثلاثة أشهر. واستقرت أسعار تصدير القمح العالمية خلال أبريل ، حيث عوضت المنافسة القوية بين المصدرين الرئيسيين المخاوف بشأن ظروف المحاصيل غير المواتية في أجزاء من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفعت أسعار تصدير الذرة، متأثرة بارتفاع الطلب وسط تزايد الاضطرابات اللوجستية نتيجة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في أوكرانيا والمخاوف بشأن الإنتاج في البرازيل قبل موسم الحصاد الرئيسي. وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لعموم أسعار الأرز بنسبة 1.8 في المائة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار إنديكا بسبب ضغط الحصاد.

كما ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بشهر مارس، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 13 شهراً، حيث عوض ارتفاع أسعار زيت عباد الشمس وبذور اللفت الانخفاض الطفيف في أسعار زيت النخيل وزيت الصويا.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 1.6 في المائة في أبريل مقارنة بالشهر السابق، مع ارتفاع الأسعار العالمية للحوم الدواجن والأبقار والأغنام. وانخفضت الأسعار العالمية للحوم الخنازير بشكل طفيف، مما يعكس ضعف الطلب الداخلي في أوروبا الغربية واستمرار ضعف الطلب من كبار المستوردين، وخاصة الصين.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 4.4 في المائة منذ مارس ليصل إلى 14.7 في المائة أقل من مستواه في أبريل 2023. ويرتبط هذا الانخفاض في معظمه بتحسن آفاق العرض العالمي، ولا سيما بسبب زيادة الإنتاج عما كان متوقعا في الهند وتايلاند وتحسن الظروف الجوية في البرازيل.