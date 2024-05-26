اتفاقية قطرية لتوريد اليوريا لـ “كوك” الأمريكية للأسمدة لمدة 15 عاماً

قالت شركة قطر للطاقة، إنها وقعت اتفاقية طويلة الأمد لتوريد اليوريا مع شركة “كوك” للأسمدة (Koch Fertilizer)، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج وتوريد الأسمدة في الولايات المتحدة.

توريد 0.74 مليون طن يوريا سنويا لشركة كوك الأمريكية

وذكرت قطر للطاقة، في بيان الأحد، إن اتفاقية التوريد التي تبلغ مدتها 15 عاماً ستدخل حيّز التنفيذ في يوليو القادم، وتنص على توريد ما يصل إلى 0.74 مليون طن سنوياً من اليوريا إلى شركة كوك للأسمدة.

وأشارت إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيتم توريد اليوريا ذات المنشأ القطري إلى القطاعات الزراعية في الولايات المتحدة، والأسواق الدولية الأخرى.

الاتفاقية تعزز النمو المتبادل للشركتين

وتعليقا على الاتفاقية، أوضح سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للطاقة أن الاتفاقية تعزز العلاقة طويلة الأمد مع شركة كوك للأسمدة.

وأضاف أنها تمثل خطوة مهمة في تعزيز التآزر، والتعاون، وتعزيز النمو المتبادل، والقيمة لكلا الجانبين.

من جانبه، قال رئيس شركة Koch Fertilizer، مارك لوترز: “تتوافق الاتفاقية مع رؤية شركة Koch Fertilizer، طويلة المدى وتوفر فرصة مثيرة لتقديم خدمة أفضل لعملائنا.”

استراتيجية “قافكو” وأكبر مشروع للأمونيا الزرقاء في العالم

تأتي الاتفاقية صمن استراتيجية “قافكو” التي تستهدف إقامة علاقات طويلة الأمد مع قادة موثوقين في صناعة الأسمدة، والتزامها بدعم القطاع الزراعي العالمي.

وفي عام 2022، وقعت قافكو اتفاقية كبرى لتطوير مشروع الأمونيا الزرقاء، الأكبر من نوعه في العالم، في مدينة مسيعيد الصناعية.

ومن المقرر أن ينتج المشروع 1.2 مليون طن سنوياً من الأمونيا الزرقاء، مما يجعله الأكبر من نوعه، وأول منشأة على مستوى العالم في هذه الصناعة.

وقال الكعبي وقت الإعلان إنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2026.

ودولة قطر ثاني أكبر مصدّر عالمي لليوريا، حيث تعد شركة قطر للأسمدة (قافكو) التابعة لقطر للطاقة أكبر منتج متكامل لليوريا والأمونيا من موقع واحد في العالم.