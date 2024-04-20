قهوة أرابيكا نشأت قبل مليون عام في غابات إثيوبيا

فك باحثون شفرة الشريط الوراثي (الجينوم) لقهوة أرابيكا وتعقبوا أصولها التي اتضح أنها ناتجة عن تهجين نوعين آخرين من البن هما Coffea eugenioides و Coffea canephora قبل ما يُقدر بأنها 610 آلاف إلى مليون عام في غابات إثيوبيا، كما كشف بحث نشرته دورية “نايتشر”.

وتعد القهوة واحدة من المشروبات الأكثر استهلاكاً على نطاق واسع في العالم – حيث يتم استهلاك ما يقدر بنحو 2.25 مليار كوب منها يومياً – كما أنها واحدة من أكثر السلع تداولاً. وتمثل أرابيكا غالبية إنتاج القهوة في العالم.

وتتبع الباحثون أشرطة وراثية لتسعة وثلاثين صنفا من بن أرابيكا، منها صنف من القرن الثامن عشر، لتحديد الشريط الوراثي الأعلى جودة حتى الآن من أنواع البن، واسمه العلمي هو (كوفيا أرابيكا). والقهوة المصنوعة من النوع (أرابيكا) تعتبر الأكثر تفضيلا لدى عشاق ذلك المشروب.

واعتبر فيكتور ألبيرت عالم تطور النباتات في جامعة بافالو بولاية نيويورك الأمريكية أن بن أرابيكا من محاصيل السلع الأولية المتميزة عالمياً، إذ يشكل جزءاً ضخماً من الاقتصادات الزراعية في الدول التي يُزرع فيها”. وألبيرت أحد المعدين الرئيسيين للدراسة المنشورة هذا الأسبوع في دورية “نيتشر جينيتكس” العلمية.

وقد ارتفع وتراجع محصول بن أرابيكا على مدى آلاف الأعوام مع ارتفاع حرارة المناخ وانخفاضها. وزُرع ذلك النوع لأول مرة في إثيوبيا واليمن قبل أن ينتشر في بقية أنحاء العالم.

وقال باتريك ديكومب كبير خبراء علم الجينوم في مؤسسة (نستله ريسيرش) والمحاضر في معهد التكنولوجيا الاتحادي السويسري “البن والبشرية وثيقا الصلة على مدى التاريخ. وفي كثير من الدول المنتجة، يمثل بن أرابيكا أكثر من مجرد محصول، إنه جزء من الثقافة والتقاليد”. وديكومب معد رئيسي آخر للدراسة.

ويتمتع بن أرابيكا بتنوع وراثي منخفض بسبب عدم تهجينه وضآلة محاصيله. ويمكن زراعة البن، المعرض للآفات والأوبئة، في عدد محدود من البيئات المحلية حيث تكون الظروف المناخية مواتية وتهديد الأوبئة منخفض.

وذكر ديكومب أن البحث “يمهد الطريق لطرق تهجين جديدة في البن، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير أصناف جديدة بمقاومة أفضل للأوبئة وتغيرات المناخ وبخواص (مذاق) جديدة في الأقداح”.

وقال الباحثون إن بن أرابيكا نشأ نتيجة تهجين طبيعي بين نوعين هما البن القصبي (كوفيا كانيفورا) و(كوفيا يوجينيويديس). والبن القصبي يُسمى بن روبوستا، وكشف العلماء شريطه الوراثي في 2014.

وينمو بن يوجينيويديس على ارتفاعات شاهقة في كينيا.

ويشيع استخدام بن الروبوستا في القهوة سريعة التحضير، في حين تعتبر أرابيكا ذات نكهة أقوى، والمعروفة عموماً بمذاق أكثر اعتدالًا وسلاسة. والموطن الأصلي لمختلف أنواع بن روبوستا يقع في غابات أفريقيا الاستوائية.

وقال ديكومب: “روبوستا معروفة أيضاً لأنها مقاومة تماماً للآفات والأمراض الرئيسية للقهوة، ومن هنا جاء اسمها روبوستا الذي يعني القوة”.