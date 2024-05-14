قطاع الدواجن في السعودية يحقق اكتفاء ذاتي بنسبة 68%

حقق قطاع الدواجن في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً، مصحوباً بارتفاع نسبي في الاكتفاء الغذائي الذاتي.

حيث شهد معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الثالثة بالرياض، توقيع أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاع الدواجن، تجاوزت قيمتها الإجمالية 4 مليارات ريال.

تحت شعار “تعظيم القيمة وتقليل التكاليف: الهندسة القيمية في صناعة الدواجن”، استقطب المعرض مشاركة دولية واسعة، ومشاركة أكثر من 300 شركة من 40 دولة حول العالم، إلى جانب نخبة من أبرز الخبراء في قطاع الدواجن والأعلاف وتغذية الحيوان.

يأتي هذا في ظل نمو قطاع صناعة الدواجن في المملكة، حيث بلغ اكتفاء الذاتي نسبة 68%، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصناعة المحلية.

وتأتي خطة التوسع الوطنية لزيادة الإنتاج بهدف توفير منتجات محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة، إلى جانب خلق فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع الحيوي.

وبحسب الدكتور علي الشيخي، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، شهد المعرض حضور 55 شركة متخصصة وأكثر من 320 عارضًا محليًا ودوليًا، إلى جانب أكثر من 20 ورشة عمل ومحاضرات قدمها أكثر من 100 خبير عالمي، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى أكثر من 15 ألف شخص.

وتشير الإحصائيات إلى أن قطاع الدواجن في المملكة يُعَدّ أحد أسرع القطاعات نمواً، وذلك بفضل الدعم الكبير المقدّم له من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وتطبيق أعلى المعايير والممارسات الزراعية الجيدة لضمان جودة وسلامة الإنتاج.

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جانب من انطلاق #معرض_الشرق_الأوسط_للدواجن ، الذي تضمّن توقيع اتفاقيات واستثمارات تجاوزت قيمتها (4) مليار ريال للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة. pic.twitter.com/yTWkdgfRZv — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) May 13, 2024