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قطاع الدواجن في السعودية يحقق اكتفاء ذاتي بنسبة 68%

تجاوزت الاستثمارات في قطاع الدواجن في المملكة العربية السعودية قيمة 4 مليار ريال، ويُلاحظ أن هذا القطاع يشهد نمواً ملحوظاً وفقاً للإحصائيات الأخيرة.

فريق التحرير by فريق التحرير

حقق قطاع الدواجن في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً، مصحوباً بارتفاع نسبي في الاكتفاء الغذائي الذاتي.

حيث شهد معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الثالثة بالرياض، توقيع أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاع الدواجن، تجاوزت قيمتها الإجمالية 4 مليارات ريال.

تحت شعار “تعظيم القيمة وتقليل التكاليف: الهندسة القيمية في صناعة الدواجن”، استقطب المعرض مشاركة دولية واسعة، ومشاركة أكثر من 300 شركة من 40 دولة حول العالم، إلى جانب نخبة من أبرز الخبراء في قطاع الدواجن والأعلاف وتغذية الحيوان.

يأتي هذا في ظل نمو قطاع صناعة الدواجن في المملكة، حيث بلغ اكتفاء الذاتي نسبة 68%، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصناعة المحلية.

وتأتي خطة التوسع الوطنية لزيادة الإنتاج بهدف توفير منتجات محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة، إلى جانب خلق فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع الحيوي.

وبحسب الدكتور علي الشيخي، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، شهد المعرض حضور 55 شركة متخصصة وأكثر من 320 عارضًا محليًا ودوليًا، إلى جانب أكثر من 20 ورشة عمل ومحاضرات قدمها أكثر من 100 خبير عالمي، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى أكثر من 15 ألف شخص.

وتشير الإحصائيات إلى أن قطاع الدواجن في المملكة يُعَدّ أحد أسرع القطاعات نمواً، وذلك بفضل الدعم الكبير المقدّم له من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وتطبيق أعلى المعايير والممارسات الزراعية الجيدة لضمان جودة وسلامة الإنتاج.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...