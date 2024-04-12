تغير المناخ “معادلة قاسية” تعصف بمحاصيل الكاكاو والبن عالميا

ترتفع الأسعار العالمية للكاكاو، والبن، مع إعاقة الظواهر الجوية القاسية للإنتاج في المناطق الرئيسية، مما يثير تساؤلات من المزرعة إلى المائدة حول الضرر طويل المدى الذي قد يلحقه تغير المناخ بالسلع الخفيفة.

تتطلب زراعة الكاكاو، والبن، ظروفًا محددة جدًا لدرجة الحرارة والمياه والتربة. والآن، تؤدي موجات الحر المتكررة، والأمطار الغزيرة والجفاف إلى إتلاف المحاصيل، وإعاقة الإمدادات وسط الطلب المتزايد باستمرار من العملاء في جميع أنحاء العالم.

تغير المناخ يؤثر في إنتاج الكاكاو العالمي

وفي غرب أفريقيا، حيث يتم إنتاج حوالي 70% من الكاكاو العالمي، تواجه ساحل العاج وغانا محاصيل كارثية هذا الموسم، بسبب تغير المناخ حيث أدت ظاهرة النينيو ــ نمط درجات حرارة سطح البحر الأعلى من المتوسط ــ إلى هطول أمطار غزيرة في غير موسمها تليها موجات حر قوية.

أدت الحرارة الشديدة إلى إضعاف أشجار الكاكاو التي تضررت بالفعل بسبب هطول الأمطار الغزيرة في نهاية العام الماضي، وفقًا لما ذكره آرتي ماجان وموريتز شتاينباور من Morningstar DBRS.

كما أدت الأمطار إلى تفاقم حالة الطرق، مما أدى إلى تعطيل عمليات تسليم حبوب الكاكاو إلى موانئ التصدير.

تغير المناخ يخفض المعروض العالمي من الكاكاو

وقالت المنظمة الدولية للكاكاو – وهي هيئة عالمية تتألف من الدول الأعضاء المنتجة والمستهلكة للكاكاو – في تقريرها الشهري الأخير إنها تتوقع أن يتسع العجز العالمي في العرض إلى 374 ألف طن متري في موسم 2023-2024، من 74 ألف طن في الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن ينخفض المعروض العالمي من الكاكاو بنسبة 11٪ تقريبًا ليصل إلى 4.449 مليون طن مقارنة بالفترة 2022-2023.

وقالت المنظمة:” من المتوقع حدوث انخفاضات كبيرة في الإنتاج من الدول المنتجة الكبرى حيث من المتوقع أن تشعر بالتأثير الضار للأحوال الجوية غير المواتية والأمراض (تغير المناخ)”.

وفي حين أن آثار تغير المناخ شديدة، فإن قضايا هيكلية خطيرة أخرى تضرب أيضا إنتاج الكاكاو في غرب أفريقيا على المدى القصير إلى المتوسط.

ويشكل التعدين غير القانوني تهديدًا كبيرًا في غانا لمزارع الكاكاو، مما يؤدي إلى تدمير الأراضي الصالحة للزراعة وتسمم إمدادات المياه، وأصبحت المشكلة ذات أهمية متزايدة في ساحل العاج، وفقًا لشركة BMI.

من المتوقع أن ينخفض متوسط محصول الكاكاو في ساحل العاج – والذي يبدأ رسميًا في أبريل ويستمر حتى سبتمبر – إلى ما بين 400 ألف إلى 500 ألف طن من 600 ألف إلى 620 ألف طن في العام الماضي.

ومن المتوقع أن يلعب الطقس دورًا حاسمًا في تشكيل توازن السوق بالنسبة لساحل العاج، وفق محللي ING نقلا عن تقديرات من الهيئة المنظمة للكاكاو في البلاد.

ويتوقع مجلس الكاكاو في غانا أيضًا انخفاضًا في الحصاد لهذا الموسم إلى 422.500 طن، وهو الأدنى منذ أكثر من 20 عامًا.

أسعار الكاكاو تتضاعف أكثر من 3 أضعاف

وتضاعفت أسعار الكاكاو أكثر من 3 أضعاف على أساس سنوي بسبب هذه المخاوف من أزمة العرض، وارتفعت بنسبة 49% في الشهر الماضي وحده لتقفز إلى 10050 دولارًا للطن.

وقال لوكريزيا كوجلياتي، محللة السلع المساعدة في BMI إنه من المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي للكاكاو الإنتاج للموسم الثالث على التوالي، حيث تساهم الرياح الموسمية الشديدة في غرب إفريقيا والأمراض النباتية في انخفاضات كبيرة.

وأضاف، أن المستهلكين الذين يأملون في العودة إلى الأسعار الأرخص مقابل كماليات الحياة الصغيرة في المدى المتوسط قد يواجهون أيضًا مفاجأة مريرة.

تغير المناخ يضر بصادرات البن العالمية

ومن ناحية أخرى، تؤدي تغير المناخ الذي أدى لموجات الجفاف الشديدة في جنوب شرق آسيا ــ وخاصة في فيتنام وإندونيسيا ــ إلى انخفاض محصول حبوب البن، مما يضر بإنتاج المنتجين والصادرات العالمية.

وقال تشارلز هارت، كبير محللي السلع في بي إم آي، إن قهوة روبوستا شهدت تدهورا حادا في توقعات التصدير، بينما من المتوقع أن تعود قهوة أرابيكا إلى تحقيق فائض ضيق نسبيا هذا العام.

ارتفعت أسعار القهوة العالمية القياسية، العقود الآجلة لروبوستا في لندن، بنسبة 15٪ على أساس شهري لتصل إلى 3825 دولارًا للطن.

كما ارتفعت أسعار القهوة العربية بنسبة 17% خلال الشهر الماضي لتصل إلى 2.16 دولار للرطل بالتوازي مع سعر قهوة روبوستا – وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2022.