تراجع أسعار الكاكاو مع تحسن توقعات الإنتاج في غرب إفريقيا

شهدت أسعار الكاكاو في بورصة نيويورك تراجعًا ملحوظًا، لتقترب من أدنى مستوياتها في شهرين، وذلك بفضل تحسن الظروف المناخية في غرب أفريقيا، مما خفف من حدة المخاوف المتعلقة بنقص الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة للكاكاو بنسبة 4.2%، لتتداول دون مستوى 7 آلاف دولار للطن.

ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع قياسي تجاوز 11 ألف دولار في منتصف نيسان/أبريل الماضي، مدفوعًا بنقص المحصول الإفريقي وتقلبات الأسواق.

ومع ذلك، شهدت الأسعار تراجعًا تدريجيًا منذ ذلك الحين مع هدوء الأمطار في الدول الرئيسية المنتجة، مما ساهم في تخفيف التوترات بشأن الإمدادات.

وأشار تقرير صادر عن “هايتاور” إلى أن التحول نحو طقس أكثر رطوبة في الأشهر القليلة الماضية ساهم في تحسين توقعات الإنتاج القادم في غرب إفريقيا، مما أدى إلى الضغط على أسعار الكاكاو ودفعها للتراجع.

وحذر التقرير من أن هناك مخاوف من أن نقص استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية قد يؤثر سلبًا على الإنتاج خلال موسم 2024-2025.