تحالف أخضر بين دانا غلوبال وريفوليس

أعلنت “دانا غلوبال“، المنصة الاستثمارية المتخصصة في صناعة الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، عن شراكة جديدة مع شركة “ريفوليس” العالمية المتخصصة في مجال الري والمناخ والمدعومة من “تماسيك”، لتأسيس مزرعة عرض مبتكرة في مدينة “مصدر” لعرض حلول الزراعة المستدامة في الظروف الجوية القاسية والأراضي القاحلة.

في هذه المزرعة، ستوضّح “ريفوليس” كيفية استفادة المزارعين من استخدام تقنيات الري الدقيقة المتقدمة ونماذج الزراعة الجديدة المعتمدة على المناخ لمواجهة التحديات المتزايدة مثل تغير المناخ، وندرة المياه، وتراجع التنوّع البيولوجي والأمن الغذائي، فضلًا عن تعزيز سبل العيش المستدامة للمزارعين.

وتُعد هذه المبادرة خطوة وفرصة رائدة لتقديم وتدريب المزارعين على أنظمة الري الدقيقة التي تساهم في إنتاج محصول أكبر وبجودة أعلى حتى في أقسى الظروف المناخية، وذلك باستخدام موارد أقل كالمياه والأسمدة والطاقة والعمالة. تُعد هذه المزرعة النموذجية في المنطقة مثالًا فريدًا يعرض أحدث أنظمة الري والتسميد المتقدمة من “ريفوليس”، وتعكس التزام كل من “دانا غلوبال” و”ريفوليس” المشترك بتثقيف المزارعين ومساعدتهم نحو اعتماد أساليب زراعة أكثر استدامة.

وتأتي هذه الشراكة في أعقاب توقيع “دانا” مذكرة تفاهم مع مدينة “مصدر”، مركز الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير في أبوظبي، لبناء أول موقع تجريبي لها في المدينة لاختبار وعرض حلول “تقنيات الصحراء” المتقدمة ومشاريع التكنولوجيا الزراعية للبيئات القاحلة، وشُح المياه، وتبريد الصوب الزراعية، وتحسين جودة التربة وتجديدها، وامتصاص الكربون، وتنوع البذور المقاومة.

بالتزامن مع استعدادات دول العالم للاجتماع في الإمارات في مؤتمر COP28، تُبرز هذه الشراكة حلولَا تواجه تأثير تغيّر المناخ على إنتاج الغذاء – وخاصةً في الشرق الأوسط وأفريقيا – لتعزيز الأمن الغذائي وإطعام سكان العالم المتزايدين في ظروف زراعية أشد حرارةً وجفافًا. ومن الضروري بالنسبة لـ”دانا” و”ريفوليس” أن تثبت فعالية هذه الحلول على أرض الواقع في البيئة الصحراوية الفعلية.

ويعتبر الأمن الغذائي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالأمن المائي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الزراعة تستهلك عالميًا 70% من الموارد المائية العذبة، ويصل هذا الرقم إلى 90% في البيئات القاسية.

وفي هذا السياق، اختارت “دانا” الشراكة مع “ريفوليس”، الرائدة العالمية في حلول الري الدقيق، للعمل معها على موقعها التجريبي. تهدف “دانا” إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من المزارعين والشركات الزراعية على تبنّي هذه الأنظمة كبنية تحتية لحلول المياه المستقبلية. تلتزم “دانا” بممارسات الزراعة المستدامة، ويُعد هذا التعاون مع “ريفوليس” إضافة قوية لجهود “دانا” في موقعها التجريبي بمدينة مصدر وفي المنطقة بشكل عام.

وقالت نادين بنشافي، مديرة دانا غلوبال لصناعة الشركات: “نعتز بقرارنا بجعل الإمارات موطنًا لأنشطتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يفتح موقعنا في مدينة مصدر آفاقًا غير مسبوقة لابتكارات التكنولوجيا الزراعي ضمن المنظومة المتنامية والمزدهرة في الإمارات. وبينما نتحد في سعينا نحو الاستدامة، تقدم هذه الشراكة لرواد التكنولوجيا الزراعية مثل ريفوليس، وكذلك الشركات الناشئة الصغيرة بقيادة النساء، ممرًا حصريًا نحو استثمارات فريدة في تكنولوجيا الصحراء المتطورة وتقنيات ثورية وفرصة للوقوف في صدارة الابتكار المستدام. انضموا إلينا لدعم مبادرات عظيمة التأثير واغتنام فرص الأعمال والاستثمار الفريدة – في انتظاركم رحلة ملهمة بالشراكة مع مدينة مصدر”.

وتعقيبًا على هذا التعاون، صرّح ستيفن سيفيرانس، مدير النمو في مدينة مصدر: “التزامنا العميق بالاستدامة والابتكار في مدينة مصدر متجذر بعمق في قيمنا الأساسية. واليوم، ندرك بشكل أكبر من أي وقت مضى، تأثير التحولي لمصادر الطاقة المتجددة وتقنيات المياه المتقدمة والزراعة المستدامة على الصناعات والمجتمع في المنطقة. نحن فخورون جدًا باستضافة وتطوير هذا المشروع الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعيد تأكيد التزامنا بقيادة التغيير الإيجابي”.

وقال ريتشارد كلافهولز، الرئيس التنفيذي لشركة ريفوليس: “نحن نسير الآن على درب تشكيل مستقبل زراعة الغذاء للأجيال القادمة، باستخدام مزيج من الري الذكي ونماذج الزراعة المناخية الجديدة، إلى جانب المبادرات الاجتماعية والاقتصادية”.

وأضاف: “تستهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الإمارات تعزيز الأمن الغذائي من خلال التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، مما يعزز دور الشرق الأوسط الريادي في مواجهة هذه القضايا الحاسمة. لذلك، نحن سعداء جدًا بالشراكة مع دانا لبناء مزرعة عرض دائمة لتصبح مركزًا تعليميًا وتدريبيًا طويل الأمد للمزارعين في المنطقة وخارجها – ونتطلع قدمًا لاستكشاف فرص مستقبلية في المنطقة”.

وقال جورج أبوستولوبولوس، المدير العام لوحدة أعمال ريفوليس في شرق أوروبا والشرق الأوسط: “لدينا تاريخ طويل وحضور ملموس في المنطقة، المعروفة بكونها مركزًا للابتكار ونقطة التقاء عالمية للمستثمرين والقادة من جميع أنحاء العالم. نسعى لريادة مستقبل زراعة الغذاء للأجيال القادمة من خلال إعادة تصور مستقبل الزراعة، متضمنةً الري الذكي ونماذج الزراعة المبتكرة المعتمدة على المناخ والبرامج الاجتماعية والاقتصادية. ونطمح إلى تمكين كل مزارع، وتحسين كل مورد، والمساهمة في الأمن الغذائي ورفاهية كوكبنا”.