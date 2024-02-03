زراعة القنب “أبو الماريغوانا” في منازل ألمانيا بقانون

وفقا لتشريع ألماني، سيتمكن البالغون من زراعة القنب “أبو الماريغوانا” في المنازل وحيازة كميات صغيرة، اعتبارا من مطلع تموز المقبل.

قال زعماء الحكومة الائتلافية في ألمانيا إنهم توصلوا إلى اتفاق نهائي بشأن مشروع قانون لتشريع الماريغوانا، مما أدى إلى حل الخلافات العالقة التي أخرت العمل وتمهيد الطريق للتصويت في الأسبوع الأخير من فبراير وسنه في أبريل المقبل.

وفي بيان مشترك، قال قادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، والحزب الديمقراطي الحر (FDP) وحزب الخضر، إن اللوائح المقترحة “تمثل علامة فارقة حقيقية لسياسة المخدرات الحديثة التي تعزز الوقاية وتحسن الصحة وحماية الأطفال والشباب”.

من المتوقع أن يتم تعديل التشريع، الذي قدمه وزير الصحة الفيدرالي كارل لوترباخ العام الماضي، بشكل طفيف ليأخذ في الاعتبار المخاوف، مع خطط لتوسيع وتسريع متطلبات المراقبة والإبلاغ المتعلقة بالسوق غير المشروعة، حسبما ذكرت صحيفة Legal Tribune Online.

تفاصيل التطبيق لزراعة القنب

وقال وزير الصحة الألماني يوم الخميس: “اتفقنا على التفاصيل النهائية لتشريع القنب الليلة الماضية.. إن مكافحة السوق السوداء وإلغاء التجريم وتوفير حماية أفضل للقاصرين ستأتي كما تم الإعلان عنها.. لقد فشلت سياسة المخدرات السابقة، بداية جديدة.”

في حين أن مشروع القانون سيفرض حاليًا إجراء دراسة للاتجاهات المتعلقة بالشباب بعد التشريع، مع تقديم تقرير بعد أربع سنوات من إقراره، فإن الاتفاق الأخير للأطراف من شأنه أن يمدد نطاقه من خلال المطالبة بتقييم كيفية تأثير الإصلاح على السوق غير المشروعة التي سيتم تنفيذها. وقال التحالف لوكالة الأنباء الألمانية، “في الوقت المناسب”.

وقالت كريستين لوتكي من الحزب الديمقراطي الحر: “إننا نحدد المسار لنهج مختلف تمامًا تجاه القنب والاعتراف بواقع الحياة”.

وفي اجتماع عقد في ديسمبر، تلقى وزير الصحة أسئلة من الأعضاء، الذين يعارض بعضهم التقنين. وفي عدة نقاط، عارض المشرعين الذين اقترحوا أن التشريع سيرسل رسالة خاطئة للشباب ويؤدي إلى زيادة استهلاك القاصرين، قائلا إن حججهم “تحريف” التشريع.

كما أجرى المشرعون مؤخرًا مجموعة من التعديلات على مشروع القانون، معظمها مصمم لتخفيف القيود التي واجهت معارضة من المؤيدين. وتضمنت زيادة الحد الأقصى لحيازة النبات في المنزل وإزالة إمكانية السجن لحيازة ما يزيد قليلاً عن الحد المسموح به حاليا.

واتفق المشرعون أيضًا على تأجيل تنفيذ الإصلاح، مما يجعل حيازة المنازل وزراعتها قانونية للبالغين بدءًا من أبريل. سيتم افتتاح النوادي الاجتماعية التي يمكنها توزيع الماريغوانا على الأعضاء في يوليو.

ويخطط المسؤولون في نهاية المطاف لإدخال إجراء تكميلي ثانٍ من شأنه إنشاء برامج تجريبية للمبيعات التجارية في المدن في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذا التشريع بعد تقديمه إلى المفوضية الأوروبية لمراجعته.

وبعد القراءة النهائية لمشروع القانون في البوندستاغ، سيتم إرساله إلى البوندسرات، وهو هيئة تشريعية منفصلة تمثل الولايات الألمانية. وحاول أعضاء البوندسرات عرقلة الإصلاح المقترح في سبتمبر، لكنهم فشلوا في نهاية المطاف.

انتقادات ومخاوف

وفي وقت سابق، رد وزير الصحة على الانتقادات المبكرة لمشروع القانون من المجموعات الطبية ووكالات إنفاذ القانون بالتأكيد على أن الإصلاح سيقترن بـ “حملة كبيرة” لتثقيف الجمهور حول مخاطر استخدام القنب.

وبينما وافق مجلس الوزراء الاتحادي الألماني على الإطار الأولي لإجراء التشريع في أواخر العام الماضي، قالت الحكومة أيضًا إنها تريد الحصول على موافقة من الاتحاد الأوروبي لضمان أن تفعيل الإصلاح لن يضعهم في انتهاك لالتزاماتهم الدولية.

وكانت دراسة استقصائية دولية صدرت العام الماضي، قد وجدت أن الأغلبية تدعم التشريع في العديد من الدول الأوروبية الرئيسية، بما في ذلك ألمانيا.