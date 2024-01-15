فريق التحرير by فريق التحرير

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العراق يجني محصولا وافرا من القمح سيغنيه عن الاستيراد في العام الجاري

العراق لا يخطط لاستيراد القمح هذا العام لأن البلاد لديها مخزونات كبيرة تكفي لسبعة أشهر مع توقعات بمحصول وفير.

فريق التحرير by فريق التحرير

قال وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري في مقابلة نقلتها بلومبرغ إن العراق لا يخطط لاستيراد القمح هذا العام لأن البلاد لديها مخزونات كبيرة تكفي لسبعة أشهر مع توقعات بمحصول وفير.

وتأتي تعليقاته ردا مزاعم السفيرة الأمريكية ألينا رومانوفسكي أن العراق سيحتاج إلى استيراد أكثر من 3 ملايين طن من الحبوب خلال العام المقبل لتلبية الطلب المحلي، وأكد أن العراق لديه احتياطيات تبلغ مليوني طن ومع بدء موسم الحصاد لهذا العام بحلول أبريل كالمعتاد، يتوقع أن يكون المحصول وفيرا وأفضل من العام الماضي.

كانت السفيرة رومانوفسكي قد زعمت في 28 ديسمبر أن العراق سيستورد 3.8 مليون طن متري من القمح خلال العام المقبل لتلبية حاجة مواطنيه من الخبز وأن الشركات الأميركية ستسهم بتلبية هذا الطلب المتزايد، بينما تعمل الحكومة العراقية على زيادة إنتاج القمح المزروع محلياً.

يتراوح الاستهلاك السنوي من القمح في العراق بين 4.5 إلى 5 ملايين طن فيما توزع وزارة التجارة العراقية المواد الغذائية الأساسية المدعومة على ملايين المواطنين، لضبط الأسعار.

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