الزراعة المعتمدة على الطاقة الشمسية تهدد الأمن الغذائي العالمي

يلجأ المزارعون في المناطق القاحلة إلى استخدام مضخات الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة لري حقولهم.

وهذا يلغي استخدام الوقود الأحفوري، ويعزز إنتاج المحاصيل، بواسطة الطاقة الشمسية، ولكنه يؤدي إلى جفاف طبقات المياه الجوفية في جميع أنحاء العالم.

الاعتماد على الزراعة في الطاقة الشمسية

والاعتماد على الطاقة الشمسية في الأنشطة الزراعية، يشهد انتعاشة بعدة مناطق منها، الشرق الأوسط، والمكسيك، وجنوب آسيا، بسبب قدرتها على خفض التكاليف بدرجة كبيرة.

ومع تشجيع دول العالم الآن الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة، لكن تكمن مشكلة وراء هذا التوجه، وهي استهلاك المزارعين للمياه الجوفية بصورة أسرع من قدرتها على التجدد، وفقا لموقع وايرد.

وفي الوقت الحالي، يمكن أن تكون هذه أخبارًا رائعة للمزارعين، مع إمكانية إحداث تحول في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي.

ويمكن للمضخات توفير المياه طوال ساعات النهار، مما يؤدي إلى توسيع أراضيهم الزراعية إلى الصحاري، وإنهاء اعتمادهم على الأمطار التي لا يمكن التنبؤ بها، وفي بعض الأحيان تحل محل مضخات الديزل المكلفة، أو المضخات التي تعمل بالشبكة.

تهديد الأمن الغذائي العالمي

لكن هذه الثورة الهيدرولوجية التي تعمل بالطاقة الشمسية تعمل على إفراغ احتياطيات المياه الجوفية المجهدة بالفعل، والمعروفة أيضًا بالمياه الجوفية أو طبقات المياه الجوفية.

وحذرت سمية بالاسوبرامانيا، الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي، والتي تتمتع بخبرة واسعة في سياسة المياه، في يناير الماضي من أن نجاح مضخات الطاقة الشمسية في حد ذاته “يهدد جدوى العديد من طبقات المياه الجوفية المعرضة بالفعل لخطر الجفاف”.

إن الابتكار الذي بدا في البداية قادراً على الحد من استهلاك الوقود الأحفوري، وفي الوقت نفسه مساعدة المزارعين على الازدهار، يتحول بسرعة إلى قنبلة بيئية موقوتة.

فوائد عديدة لاستخدام الطاقة الشمسية

بالإضافة إلى تزويد المزارعين بإمدادات المياه لري المحاصيل (وخاصة التي تستهلك المياه بكثافة)، يقلل استخدام المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بمضخات الديزل.

وأيضا تساهم في تخفيف العبء على شبكات الكهرباء، وتتيح للفلاحين فرصة عدم الاعتماد بشكل كلي على مياه الأمطار.

تخلق مشاكل خطيرة على المدى الطويل

مع تغيير هذه التكنولوجيا لقواعد اللعبة على المدى القصير، لكنها تخلق بعض المشكلات الخطيرة على المدى الطويل، مثل تهديد الأمن الغذائي العالمي الناتج عن استهلاك المياه الجوفية أسرع بكثير من قدرة الأمطار على تجديدها داخل الأرض.

وتعد الأنشطة الزراعية مسؤولة عن 70% من عمليات سحب المياه الجوفية في العالم، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات المياه بنحو متر تقريبا كل عام في بعض المناطق التي تشمل السعودية، والهند، وإيران، وأفغانستان، وإسبانيا، والمكسيك، والولايات المتحدة، وتشيلي، والتي تقدر بأكثر من 200 ميل مكعب سنوياً. وهذا يتجاوز التغذية من هطول الأمطار بنحو 70 ميلاً مكعباً في السنة، بحسب التقرير.

إن الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للمستقبل عميقة، تقول مها جاين، التي تدرس استدامة النظم الزراعية في جامعة ميشيغان : “أصبح استنزاف المياه الجوفية تهديدًا عالميًا للأمن الغذائي، ومع ذلك… لا يزال قياسه ضعيفًا”.

ولكن بدلاً من الدعوة إلى وقف سحب المياه الجوفية، يعمل صناع السياسات على تصعيد الرهان من خلال الترويج للطاقة الشمسية كوسيلة لتوصيل كميات أكبر، وأقل تكلفة من المياه الجوفية إلى الحقول.

وتحدث ثورة الطاقة الشمسية في المزارع بأفضل النوايا، وتستخدم تقنية يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مفيدة للبيئة.

وتبدي وكالات التنمية والحكومات نفس القدر من الحرص، فهي تدعم مضخات الطاقة الشمسية لتعزيز إنتاج الغذاء، والحد من الفقر، وخفض الانبعاثات الناجمة عن الوقود الأحفوري، والحد من الطلب المتزايد على شبكات الكهرباء المجهدة. لكن الجانب السلبي طويل المدى لهذه الثورة الشمسية يلوح في الأفق.