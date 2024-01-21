السعودية تدشن المرحلة الثانية من مشروع تطوير تقنيات الطحالب

تكتسب صناعة الطحالب أهمية خاصة في السعودية، لمساهمتها في تحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف، وتقليل التكاليف وتحسين جودة الأعلاف المستخدمة في القطاعات الزراعية.



وفي هذا الإطار، كشفت وزارة البيئة في السعودية، عن تعاونها مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست”، لإطلاق ثان مراحل مشروع تطوير تقنيات الطحالب والاستزراع المائي بالسعودية.



ويشكل هذا المشروع جزءًا أساسيًا من مشروع تطوير تقنية الطحالب، ومشروع تربية الأحياء المائية في المملكة، وفقا لبيان صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية.



ويستهدف مشروع تطوير تقنيات الطحالب، تحقيق الأمن الغذائي والزراعي في السعودية، من خلال توفير المواد الخام لتغذية المواشي، وتقليل الاعتماد على استيرادها من خارج المملكة.



جاء ذلك خلال زيارة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودية، لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست“، والتي تم خلالها توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الجامعة، في مجالات البحث والتطوير والابتكار.



وبحسب ما قاله وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، فإن المشروع يستهدف توطين صناعة الطحالب وتقنياتها في السعودية، بالشكل الذي يجعل من هذه الصناعة رافدًا رئيسًا من روافد التنمية الصناعية في البلاد.



وأوضح الوزير، أن الطحالب تفتح الباب لقيام صناعات متقدمة لإنتاج المواد الطبية والتجميلية، وإنتاج المكملات الغذائية، وتوفير فرص عمل جديدة.



وبحسب البيان فإن الطحالب أيضا تعمل على خفض التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال استهلاك كميات كبيرة من هذا الغاز في استزراع الأعشاب البحرية.

وأكد الوزير أن المميزات النسبية التي تحظى بها السعودية، تساعدها في تحقيق قفزة تجارية في هذا القطاع.



فيما قال البروفيسور توني تشان، رئيس الجامعة إن “كاوست” تقدم أحدث التقنيات والبرامج لتزويد الجيل الجديد من مزارعي الطحالب في السعودية بالمهارات اللازمة لزراعة وإنتاج وحصاد ومعالجة الطحالب، بما يعزز صناعة الاستزراع المائي المبتكرة في السعودية.



وشهدت الزيارة، توقيع عدة مذكرات تفاهم بين جامعة كاوست، والبرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية، وصندوق البيئة، وصندوق التنمية الزراعية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وشركة سي بي أن الصينية، وشركة أراسكو.



وأشار البيان إلى أن انضمام وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، إلى برنامج التعاون الصناعي بـ”كاوست”، لتعزيز الجهود البحثية السعودية، في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.





تحويل السعودية

ومنتصف العام الماضي، كشف الدكتور علي الشيخي، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية بالسعودية، عن خطة المملكة لإنتاج نحو 20% من إنتاج دول أوروبا من الطحالب حتى 2030.



وأشار إلى نمو سوق مشتقات الطحالب عالميا من 1.54 مليار دولار في 2020، إلى نمو متوقع بـ2.81 مليار دولار في 2028، وهو ما يعتبر فرصة ثمينة للاقتصاد السعودي.



وأوضح ارتفاع قيمة الاستثمار في الأعلاف المنتجة من الطحالب إلى 1.60 مليار دولار، والبلاستيك الحيوي 11.5 مليار دولار.

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جانب من تدشين المرحلة الثانية من مشروع تطوير تقنيات الطحالب والاستزراع المائي في (كاوست)؛ والذي يهدف إلى توفير المواد الخام لتغذية المواشي وتقليل الاعتماد على استيرادها من خارج المملكة، تحقيقاً للأمن الغذائي والاستدامة البيئية في المملكة. pic.twitter.com/PywhFztVRF — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) January 20, 2024