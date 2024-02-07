أعلنت الحكومة السعودية قرارًا هامًا بتحمل الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي لأصناف وبنود محددة لمدة سنتين.



جاء الإعلان عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تم تحديد مجموعة من الضوابط لتنفيذ هذا القرار الهام، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتحفيز الإنتاج المحلي،



يعد القطاع الزراعي ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ومن بين المدخلات الأساسية لعملية الإنتاج الزراعي، تأتي الأسمدة والبذور والمبيدات في مقدمة القائمة، والتي تمثل عوامل أساسية في تحقيق الإنتاجية وجودة المنتجات الزراعية.



بتحمل الحكومة الرسوم الجمركية عن هذه المدخلات، تهدف إلى تخفيض التكاليف التي يتحملها المنتجون الزراعيون، مما يعزز من قدرتهم على التنافسية ويعزز من استدامة الإنتاج الزراعي في المملكة. كما يُعَدُّ هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة.



يُشكّل قرار تحمل الدولة للرسوم الجمركية عن مدخلات الإنتاج الزراعي إشارة إيجابية بالنسبة للمزارعين والمنتجين، حيث يعزز من الثقة في المستقبل ويشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما يُظهر التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.



من المتوقع أن يترتب عن هذا القرار تحفيز للإنتاج الزراعي المحلي وزيادة في الإنتاجية وجودة المنتجات الزراعية. كما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويرفع من مستوى الرفاهية للمواطنين.



بهذا القرار، تؤكد الحكومة السعودية التزامها بتعزيز القطاع الزراعي ودعم المنتجين المحليين، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.



#مجلس_الوزراء: تتحمل الدولة الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي لأصناف وبنود جمركية محددة، لمدة (سنتين) وفقاً لعدد من الضوابط.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 6, 2024