من وارسو إلى مدريد.. غضبة الجرارات تغلق شريان الحياة الاقتصادية

في الأسابيع الأخيرة، انتقلت الجرارات الزراعية في أوروبا من الأرض الزراعية إلى الطرق العامة، مما أدى إلى إغلاق المدن الكبرى، وشريان الحياة الاقتصادية من وارسو إلى مدريد، ومن أثينا إلى بروكسل.

وكان المزارعون المحتجون بالجرارات، يطالبون بإلغاء بعض التدابير في العالم لمواجهة تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، بحجة أن القواعد تضر بسبل عيشهم.

مئات الجرارات تعطل قمة الاتحاد الأوروبي

وأثرت احتجاجات المزارعين بالجرارات، على الحياة اليومية للناس في جميع أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة، مما كلف الشركات عشرات الملايين من اليورو بسبب تأخيرات في وسائل النقل.

وقد أثار هذا الاضطراب ردود فعل غير محسوبة من جانب الساسة على المستوى الوطني، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، فقد التزموا بالتراجع عن السياسات، التي استغرق بعضها سنوات في الإعداد، بشأن كل شيء، من استخدام المبيدات الحشرية إلى الحد من كمية السماد التي يمكن نثرها في الحقول.

وبعد أن عطلت مئات الجرارات قمة الاتحاد الأوروبي، في بروكسل أوائل هذا الشهر، عاد المزارعون مرة أخرى حيث يناقش وزراء الزراعة بندا طارئا على جدول الأعمال وهو تبسيط القواعد الزراعية، وخفض الضوابط على المزارع، وهو الأمر الذي يخشى أنصار البيئة أن يؤدي إلى مزيد من إضعاف المعايير، ويضع المزيد من الضغط على الوزراء.

حلول لتخفيف الضغط عن المزارعين

وتدرك جماعات الضغط البيئية والمنظمات غير الحكومية جيدا أن الحجج العلمية لا تضاهي في كثير من الأحيان حكم الشارع، ونتيجة لهذا فإن الصفقة الخضراء الرائدة للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى جعل القارة خالية من الكربون بحلول عام 2050، أصبحت مهددة.

وقبل الاحتجاج الزراعي واجتماع وزراء الزراعة، أصرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي تعتبر بالنسبة للكثيرين من أقوى السياسيين في الاتحاد الأوروبي، على أنها “تظل ملتزمة تماما بتقديم حلول لتخفيف الضغط الذي تشعر به حاليا الزراعة في أوروبا”.

ويأتي هذا التغيير في تركيز فون دير لاين، قبل الانتخابات المقررة في السادس والتاسع من يونيو المقبل، عندما سيكون الأداء الجيد الذي قدمته مجموعتها الديمقراطية المسيحية، حزب الشعب الأوروبي، أساسيا لإبقائها على رأس المفوضية القوية. وبينما كان حزبها يميل نحو وضع المزارعين والصناعة في المقام الأول، فعلت هي.

في وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت لجنة فون دير لاين اقتراحا مهما لمكافحة المبيدات الحشرية، وأصرت على أن “هناك حاجة إلى نهج مختلف”. كما سمحت للمزارعين بمواصلة استخدام بعض الأراضي التي طُلب منهم إبقائها بورا لتعزيز التنوع البيولوجي.

وفي الوقت نفسه، تم بالفعل تخفيف قانون استعادة الطبيعة، الذي كان يُنظر إليه على أنه عنصر آخر في طموح الصفقة الخضراء، لاسترضاء المزارعين قبل أن يذهب إلى التصويت التشريعي النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وعلى المستوى الوطني، كان السياسيون يتراجعون بنفس الطريقة، من فرنسا، إلى إسبانيا، وبلجيكا.

وقد خففت منطقة فلاندرز في شمال بلجيكا بالفعل سياستها بشأن استخدام السماد الطبيعي، والتي كانت تهدف إلى الحد من انبعاثات النترات التي يمكن أن تضر بجودة المياه.

وتخشى الجماعات البيئية أنه تحت ضغط شركات تصنيع المواد الغذائية متعددة الجنسيات، التي تفوق مصانعها حتى أكبر المزارع العائلية في غرب بلجيكا، من المرجح أن يلتزم المزارعون بالطرق الصناعية التي تستنزف التربة وتلوث الممرات المائية.