الإمارات لتموين الطائرات تستحوذ على بُستانِكَ

أعلنت شركة “الإمارات لتموين الطائرات“، أنها استحوذت على “بُستانِكَ الإمارات”، لتصبح شركة زراعية إماراتية 100%.

وتقع منشأة “بُستانِكَ” التي تعد أكبر مزرعة عمودية داخلية في العالم بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال، وتبلغ مساحتها 330 ألف قدم مربعة، وتُنتج أكثر من مليون كيلوغرام من الخضر الورقية ذات الجودة العالية سنويًا، أي ما يعادل 3 أطنان يوميًا.

وتُدار “بُستانِكَ” بتكنولوجيا متطورة تعتمد على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وتُشرف عليها نخبةٌ من الخبراء في الهندسة الزراعية والبستنة وعلم النبات.

وتُقدم “بُستانِكَ” منتجاتها الطازجة عالية الجودة تحت العلامة التجارية “بُستانِكَ” لدى جميع مرافق التجزئة الرئيسية في دولة الإمارات مثل سبينيس، ووايتروس، وكارفور، وتشويترامس.

ولم تقتصر إنجازات “بُستانِكَ” على السوق المحلية، بل حظيت باعتراف عالمي من خلال مشاركتها كمُزوّد مفضل للمنتجات في مؤتمر التغير المناخي “كوب 28” الذي عقد مؤخرًا في الإمارات.