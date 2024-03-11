تضاعف استيراد المواشي في السعودية خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، عن وصول عدد الرؤوس المستوردة من الماشية الحية إلى ما يزيد عن 1.5 مليون خلال الشهرين الأولين من العام الجاري.



وكشفت الوزارة في بيان لها، عن زيادة في استيراد الماشية الحية للمملكة خلال شهري يناير وفبراير 2024، حيث بلغ إجمالي الاستيراد 1.796.796 رأساً، وذلك نتيجة للطلب المتزايد على اللحوم الحمراء خلال موسمي رمضان والحج.



ومن المتوقع ارتفاع عدد الواردات منها؛ حيث تبذل الوزارة جهودها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان تأمين وتوفير الأعداد اللازمة من المواشي الحية الصحية والسليمة خلال الموسم، حسب احتياجات مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي واحتياج السوق المحلي.



وأكدت الوزارة أن هذا الارتفاع في الواردات يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان تأمين وتوفير الأعداد اللازمة من المواشي الحية الصحية والسليمة خلال الموسم، حسب احتياجات مشروع المملكة للاستفادة من الهدي والأضاحي واحتياج السوق المحلي.



ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، فقد تم استيراد هذا العدد الكبير من المواشي الحية من مصادر متعددة تشمل السودان، والصومال، وجيبوتي، وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى مثل البحرين، وعمان، وجورجيا، ورومانيا، وبلغاريا، واستراليا، والبرازيل، بالإضافة إلى استئناف الاستيراد من الإمارات، وقطر، والأردن بعد استقرار الوضع الوبائي في تلك الدول.





وأكدت الوزارة أن الضوابط والشروط الصحية للاستيراد يتم تحديثها وفقًا لمستجدات الوضع الوبائي للدول، التي تضمن سلامة المواشي الحية المستوردة، حيث يتم اتخاذ قرار فسح الإرسالية أو إعادتها إلى مصدرها بناءً على نتيجة الكشف الظاهري والمخبري على المواشي المستوردة، وتم تطبيق القرار على عدد من إرساليات المواشي الحية بسبب إصابتها ببعض الأمراض الوبائية لحماية الثروة الحيوانية بالمملكة من تسرب تلك الأمراض، وبلغ عدد المواشي الحية المرفوضة خلال العام الماضي حوالي (62.465) رأسًا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديث الضوابط والشروط الصحية للاستيراد وفقًا لمستجدات الوضع الوبائي للدول المصدرة، بهدف ضمان سلامة المواشي المستوردة، حيث يتم اتخاذ قرار فحص الإرساليات وفقًا للكشوفات الظاهرية والمخبرية، وتم تطبيق القرار على عدد من الإرساليات بسبب اكتشاف بعض الأمراض الوبائية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تشجع التجار والمستثمرين على توفير العدد الكافي من الماشية الحية لتلبية طلب السوق المحلية والمساهمة في تغطية النقص في الإنتاج المحلي بأسعار مناسبة، وتسهيل الإجراءات لانسيابية الواردات واستقرار أسعار المواشي بالمملكة، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

استيراد (1.8) مليون رأس من الماشية خلال شهري يناير وفبراير 2024م؛ لتلبية الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء خلال موسمي رمضان والحج. pic.twitter.com/w4D01T7ylR — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) March 11, 2024