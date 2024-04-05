فريق التحرير by فريق التحرير

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ارتفاع مؤشر الغذاء العالمي من أدنى مستوياته في 3 سنوات

قاد القمح الانخفاض في أسعار الحبوب وسط منافسة قوية في التصدير وإلغاء عمليات شراء من جانب الصين

فريق التحرير by فريق التحرير
تكرير زيت دوار الشمس في أوكرانيا
تكرير زيت دوار الشمس في أوكرانيا

أدى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان إلى ارتفاع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية في مارس آذار من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.

وذكرت “فاو” اليوم أن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالمياً، سجل في المتوسط 118.3 نقطة في آذار / مارس ارتفاعاً من مستوى معدل بلغ 117 نقطة في الشهر السابق.

وكانت قراءة المؤشر في شباط / فبراير الأدنى منذ فبراير 2021، ومثلت الانخفاض الشهري السابع على التوالي.

وشهدت أسعار المواد الغذائية عالمياً تراجعاً حاداً من ذروة غير مسبوقة بلغتها في مارس 2022 مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا المصدرة للمحاصيل.

وذكرت المنظمة أن أحدث قراءة شهرية للمؤشر انخفضت 7.7 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار الزيوت النباتية بأعلى وتيرة في مارس بنحو 8 بالمئة على أساس شهري، وصعد مؤشر منتجات الألبان للشهر السادس على التوالي بنحو 2.9 بالمئة، مدفوعا بأسعار الجبن والزبد، في حين زاد مؤشر اللحوم 1.7 بالمئة، مدفوعا بارتفاع أسعار الدواجن ولحوم البقر.

وانخفض مؤشر فاو للحبوب 2.6 بالمئة على أساس شهري، كما هبط مؤشر السكر 5.4 بالمئة.

وقاد القمح الانخفاض في أسعار الحبوب وسط منافسة قوية في التصدير وإلغاء عمليات شراء من جانب الصين، مما عوض ارتفاعا طفيفا في أسعار الذرة يرجع جزئيا إلى صعوبات لوجستية في أوكرانيا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...