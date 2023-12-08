إطلاق أول منتج زيت زيتون محايد الكربون في المنطقة

أعلنت مجموعة إفكو العالمية عن تطبيق ممارسات مستدامة في عمليات إنتاج زيت الزيتون، حيث سيتم تطوير المجموعة الأولى من نوعها في المنطقة من منتجات زيت الزيتون المحايدة الكربون تحت علامتها الشهيرة “رحمة”، مما سيساهم في الحفاظ على النكهة الغنية لزيت الزيتون والحدّ من الأثر البيئي لإنتاجه.

وقامت علامة “رحمة” بخفض البصمة الكربونية لعملياتها ووضعت خارطة طريق للحد من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2030 في سلسلة قيمة زيت الزيتون الخاصة بها، وذلك في سياق جهودها المستمرة لتحسين أدائها البيئي. ومع إعلان عام 2023 ليكون “عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28″، تعاونت مجموعة إفكو العالمية مع مؤسسة “كلايمت إمباكت بارتنرز” المتخصصة في حلول سوق الكربون لتحفيز العمل المناخي، من أجل تسريع الحصول على شهادة الحياد الكربوني لاثنتين من منتجاتها الرئيسية، وهي زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت الزيتون البكر الممتاز العضوي.

وبهذه المناسبة، قال رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة “إفكو العالمية”: منذ تأسيسها سنة 1975، تقوم مجموعة إفكو العالمية بتصنيع وتسويق مجموعة متكاملة من المنتجات الغذائية ومشتقاتها والوسائط والخدمات ذات الصلة. وانطلاقًا من خبرتنا الإقليمية الواسعة في القطاع، ندرك تمامًا أهمية تقدير الموارد الطبيعية، ونفخر بالجهود التي ننفذها من أجل تعزيز النظم الغذائية المستدامة. تمثل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أحد الجوانب الرئيسية في استراتيجيتنا، وقد تمكّنا من إجراء الأبحاث لإنتاج زيت زيتون حيادي الكربون والحصول على شهادة معتمدة، وذلك في سياق جهودنا لحماية الكوكب وتشجيع الممارسات المستدامة في قطاع عملنا، وترسيخ مكانة مجموعة إفكو العالمية على صعيد الجهود الرامية للحد من استعمال الوقود الأحفوري وخفض البصمة الكربونية”.

وتتبع الشركة سلسلة من التدابير لتحسين بصمتها البيئية، والتي تشمل استراتيجية شاملة لتقليل الأثر البيئي لإنتاج زيت الزيتون. وتعمل في هذا السياق على تطوير الممارسات الداخلية والتعاون الوثيق مع الموردين ومزارعي الزيتون لتطبيق الممارسات والإجراءات السليمة التي تحافظ على البيئة عبر النظم الغذائية.

وحصلت علامة “رحمة” على شهادة المنتج حيادي الكربون من مؤسسة “كلايمت إمباكت بارتنرز” في أعقاب دعمها لاثنين من المشاريع ضمن محفظة المؤسسة الواسعة، والتي من شأنها إحداث تغيير ملموس والمساهمة في إبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وهذان المشروعان هما “محفظة الطاقة المتجددة العالمية” ومشروع “أكوا كلارا لفترة المياه في كينيا”، حيث اتبعت المجموعة استراتيجية الاستثمار خارج نطاق عملياتها لتعويض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المتبقية.

ويسهم مشروع المياه الذي تشارك فيه المجموعة في كينيا، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى في الهند والصين والبرازيل، في إحداث أثر اجتماعي ملموس، حيث يبلغ إجمالي الانبعاثات التي سيتم تعويضها عبر مؤسسة “كلايمت إمباكت بارتنرز” 13,226 طناً مترياً من مكافئ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويأتي حرص مجموعة إفكو على لاستثمار في هذه المشاريع إيمانًا منها بأهمية تعويض الانبعاثات الناتجة عن عملياتها، والمساهمة في تحقيق الاستدامة الشاملة في المنطقة.

ويشكل طرح زيوت زيتون رحمة البكر المحايدة للكربون، خطوة أخرى مهمة على صعيد جهود المجموعة للمساهمة في تبني تغييرات مستدامة في النظام الغذائي، حيث تتبع أجندة تهدف للاستثمار في المستقبل من أجل المساعدة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن التغيير في استخدام الأراضي الزراعية، وتعزيز مساعي العمل نحو وقف إزالة الغابات بهدف إنتاج المحاصيل الرئيسية، وتقليل توليد النفايات، واستخدام مواد تعبئة وتغليف منخفضة الانبعاثات، ومعالجة مشكلة ندرة المياه.

يمكن الاطلاع على تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الكامل هنا.