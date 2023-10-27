أكبر هجرة نباتية في التاريخ تشهدها السعودية

كانت شركة “البحر الأحمر الدولية” السعودية صريحة بشأن التزامها بالسياحة المتجددة. ويعني هذا النهج أنه بالإضافة إلى حماية البيئة المحلية، فإن الشركة تسعى أيضاً إلى تعزيزها عبر مشتل زراعي عملاق، كما أوردت مجلة “ميد”.

ويمكن رؤية دليل على هذا الالتزام في مشتل زراعي عملاق على مساحة مليون متر مربع (100 هكتار)، في موقع مشروع البحر الأحمر والذي يهدف إلى زراعة 30 مليون شجرة بحلول عام 2030.

ويقول غرانت شو، كبير مديري المشاتل في شركة “البحر الأحمر الدولية”: “هذه هي أكبر عملية هجرة نباتية على الإطلاق في تاريخ البشرية”.

ويغطي المشتل مساحة 100 هكتار أو 1 كيلومتر مربع ويعمل منذ عامين. وسيمتد إلى 180 هكتاراً لتزويد المنتجعات التي يتم بناؤها في مشروع “أمالا” التابع لشركة البحر الأحمر الدولية، وهو وجهة سياحية فاخرة يتم تطويرها على طول ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية.

ويعمل في المشتل 380 شخصاً، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 600 مع توسع المشتل.

وسيتم الاعتماد على أنواع مختلفة من النباتات المستزرعة محلياً نتيجة قدرتها على التكيف مع ظروف المناخ السائدة في المنطقة، كما سيتم استزراع أنواع مختلفة من النباتات الصحراوية المستوردة من بيئات خارجية بعد التأكد من ملائمتها للظروف الطبيعية التي تتسم بها منطقة المشروع.

وسيتم اتباع أقصى درجات التحكم في عملية الري لترشيد استهلاك المياه من خلال اتباع أفضل ممارسات تنقية المياه من الأملاح والمعادن الأخرى، منها معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في أغراض الري والتي تعد أحد الخيارات التي سيتم استخدامها عند الانتهاء من الأعمال التمكينية للمرحلة الأولى من المشروع.

يقول شو: “لم تتم زراعة الكثير من أنواع النباتات المحلية في المملكة العربية السعودية تجارياً، ونحن نحاول معرفة كيفية زراعتها”.

ويتضمن المشتل إقامة أربعة بيوت محمية مظللة تبلغ مساحة كل منها 31320 متراً مربعاً، ومن المقرر استخدام العشب المزروع في المشتل، عبر جميع الوجهات السياحية بالمنطقة بما فيها الفنادق وملاعب الجولف، وتتم أعمال الري في المشتل باستخدام 6 خزانات تبلغ سعة كل منها 18 ألف متر مكعب.

وتتميز النباتات المزروعة في المشتل بكون أغلبها من أصناف محلية يمكنها التكيف مع المناخ والبيئة المحيطة في الوجهة الساحلية والداخلية على حد سواء، إضافة إلى إمكانية إضافة أنواع أخرى من النباتات الصحراوية، بعد التأكد من إمكانية توافقها مع النباتات والحيوانات المحلية.

ويوفر المشتل بين (2-3) مواسم نمو سنوية، يتم خلالها زراعة الأشجار والشجيرات والنباتات الأخرى لتتكاثر وتنمو وتثمر وتتأقلم مع المناخ المحلي. كما تتم في المشتل زراعة العشب المخصص للوجهات السياحية بما فيها ملاعب الجولف والفنادق والوحدات السكنية الخاصة.

وبالإضافة إلى النباتات المحلية، يقوم فريق شركة “البحر الأحمر الدولية” باستيراد النباتات – حوالي 15 حاوية شحن يومياً. وعادة ما يتم اختيار النباتات من خط عرض مماثل لموقع مشروع البحر الأحمر بحيث يتم استخدامها في مناخ مماثل.

يقول شو: “نحن نستهدف النباتات من خط العرض نفسه، ولكن التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو محتوى التربة من الملح”.

ولمعالجة هذه المشكلة، أنشأت شركة “البحر الأحمر الدولية” منشأة لإنتاج تربة أفضل.