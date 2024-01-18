تخطط أرامكو لزراعة ملايين الأشجار من نوع مانجروف على سواحل المملكة، بعد أن أنهت زراعة أكثر من 30 مليون شجرة، ضمن أهدافها في التنمية المستدامة وتقديم حلاً مستدامًا لتحديات البيئة والتغير المناخي.



و وقعت أرامكو السعودية وجامعة الملك فيصل مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق مركز الحلول القائمة على الطبيعة.



تم ذلك خلال احتفال جامعة الملك فيصل بالذكرى الخمسين لتأسيسها، وتحت رعاية أمير المنطقة الشرقية.



وقد شهد حفل التوقيع حضور الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، و وزير التعليم، يوسف البنيان، وكان الأمير سعود بن نايف حاضرا بشكل خاص ليشهد تلك اللحظة التاريخية ويعبر عن دعمه لجهود التعاون بين القطاعين الحكومي والتعليمي.



و أكد وائل الجعفري، النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، على أهمية هذا المركز، مشيرًا إلى أنه سيكون إضافة نوعية للجهود البيئية للشركة، مضيفا”قمنا بزراعة أكثر من 30 مليون شجرة مانجروف على طول سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر، وحوالي 4 ملايين شجرة محلية في مختلف مناطق المملكة، ونخطط لزراعة ملايين أخرى”.



وأضاف الجعفري: “سوف يُسهم المركز أيضًا في دراسة ورسم خرائط التنوع البيولوجي للكائنات الحية في المملكة، بما يساعد في المحافظة على الطيور الساحلية المهاجرة والنباتات الطبيعية والكائنات الحية المهددة بالانقراض، إضافة إلى تسخير الطرق العلمية الحديثة والمبتكرة في توطين الشعاب المرجانية الاصطناعية.



وتشمل أهداف المركز الرئيسية تحفيز البحث العلمي والابتكار في مجال الحلول البيئية وتعزيز جهود البحث العلمي للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.



من المتوقع أن يقوم المركز بتطوير تقنيات حديثة لرفع كفاءة الأشجار، مع التركيز على المانجروف والنخيل، لتحسين قدرتها على امتصاص الانبعاثات الكربونية وتخزين الكربون.



وسوف يستخدم المركز أحدث أساليب البحث بما يُسهم في فهمٍ أكبر لأهمية التنوع البيولوجي وتعزيز حلول الإدارة البيئية مثل تحسين أساليب المحافظة على الطيور الساحلية المهاجرة، كما سيُسهم مسار عمل هذا التنوع بشكل مباشر في تحقيق مُثُل التنمية المستدامة من خلال إجراء البحوث العملية والتطبيقية في مختلف النظم البيئية.



ويأتي هذا التوقيع في إطار التزام أرامكو بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم حلاً مستدامًا لتحديات البيئة والتغير المناخي.



من جانبه، أعرب الأمير سعود بن نايف عن سعادته بهذا التعاون الهام وأكد أهمية دور الشركات الكبرى في تقديم الدعم للمؤسسات التعليمية لتعزيز البحث العلمي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

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