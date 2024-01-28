السيد العزوني

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دعوة المنشآت السعودية لإيداع القوائم المالية عبر منصة قوائم

تهدف حملة المركز السعودي للأعمال إلى رفع مستوى الوعي بأهمية إيداع القوائم المالية، وتعريف المستثمرين وأصحاب الأعمال بالفوائد العديدة التي تعود عليهم وعلى منشآتهم.

السيد العزوني

أطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، حملة تسويقية جديدة، بهدف تحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال في المملكة، على المبادرة بإيداع القوائم المالية الخاصة بمنشآتهم الاقتصادية، عبر منصة قوائم.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية إيداع القوائم المالية، وتعريف المستثمرين وأصحاب الأعمال بالفوائد العديدة التي تعود عليهم وعلى منشآتهم.

وتوفر منصة قوائم، نظامًا موحدًا لإيداع القوائم المالية، يعزز الدقة ويرفع مستوى الموثوقية، مع الحفاظ على خصوصية بيانات المنشآت.

المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يرفع جودة القوائم المالية

دعوة المنشآت السعودية لإيداع القوائم المالية عبر منصة قوائم

ويعمل المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، على رفع جودة القوائم المالية، وتحقيق أعلى فائدة منها، للشركات والمؤسسات والبنوك والجهات التمويلية، من خلال فرق متخصصة في مجال المحاسبة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ما هو المركز السعودي للأعمال الاقتصادية؟

دعوة المنشآت السعودية لإيداع القوائم المالية عبر منصة قوائم

ويعتبر المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، أحد أهم الجهات الحكومية المسؤولة عن تطوير قطاع الأعمال في المملكة. ويسعى المركز إلى رفع جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، من خلال عددٍ من الأدوار المهمة، أبرزها اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء “واس”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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