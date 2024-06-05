دبي تسجل أدنى مستوى لمؤشر مديري المشتريات منذ 15 شهراً

انخفض مؤشر مدراء المشتريات في دبي، والصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال اليوم، إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً خلال شهر أيار / مايو، حيث أفادت الشركات بوجود مزيد من التباطؤ في نمو النشاط الاقتصادي.

وأظهر المؤشر الرئيسي، الذي انخفض من 55.1 نقطة في شهر نيسان / أبريل إلى 54.7 نقطة في شهر مايو، إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال.

وشهد نمو الطلبات الجديدة انتعاشاً متواضعاً بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 13 شهراً في شهر أبريل، حيث أعلنت بعض الشركات عن زيادة في نشاط العملاء بعد الاضطرابات المرتبطة بالفيضانات.

كما انتعش أداء الموردين مع تقليص مدد التسليم بأسرع معدل منذ شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي. وتسارعت الضغوط التضخمية في شهر مايو في ظل تقارير تفيد بارتفاع أسعار المواد الخام والبنزين. وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع معدل منذ شهر تموز / يوليو 2022 مما أدى إلى أول زيادة في أسعار المنتجات خلال هذه الفترة.