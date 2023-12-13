توقعات سلبية لـ موديز في 2024

أصدرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني توقعاتها للشركات غير المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024، وقد جاءت سلبية، حيث تستمر المخاطر التي دفعت التوقعات السلبية لعام 2023.

ويعد التأثير المتزايد لارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر المتعلقة بتكاليف وإمدادات الطاقة وتأثير التضخم وتباطؤ النمو على المستهلكين تحديات رئيسية لعام 2024.

وجاءت توقعات “موديز” بناء على 3 عوامل رئيسية هي:

ستبقى أسعار الفائدة أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة في عامي 2024 و 2025. وهذا سيجعل إعادة التمويل صعبة بالنسبة للشركات الأضعف، لأن تدفقاتها النقدية لا يمكن أن تدعم زيادة كبيرة في تكاليف خدمة الديون.

سيظل الإنفاق الاستهلاكي الأوروبي ضعيفاً حيث يؤثر انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف اقتراض الأسر على الثقة.

استمرار ارتفاع أسعار الغاز وتقلبها سيؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية الأوروبية.

وأشارت “التوقعات”موديز” إلى أن إن ارتفاع أسعار الوقود سيجعل القطاعات الأوروبية كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل المواد الكيميائية أقل قدرة على المنافسة، وسيتفاقم بسبب التنظيم البيئي الأكثر صرامة في أوروبا مقارنة بالمناطق الأخرى.

ووفقاً لـ”موديز” فهناك عدة عوامل رئيسية لتوقعات مستقرة، وهي:

ارتفاع النمو الاقتصادي

استقرار أسعار الفائدة أو انفخفاضها وتراجع التضخم

إحراز تقدم في ندرة الطاقة

انخفاض معدلات التخلف عن السداد

ورأى التقرير أن عدة شركات أثبتت قدرتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية الأكثر صرامة هذا العام وظل الإنفاق الاستهلاكي قويا على الرغم من أزمة تكلفة المعيشة، بمساعدة الطلب المنخفض.

وتوقعت “موديز” أن يظل النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو فاترا عند حوالي 1% في عام 2024 مقابل 0.7% فقط في عام 2023.