تباطؤ معدل التضخم في أمريكا يعزز توقعات خفض الفائدة في سبتمبر

ارتفعت أسعار المستهلكين (التضخم) في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات في نيسان / أبريل، مما يشير إلى أن التضخم استأنف اتجاهه الهبوطي في بداية الربع الثاني بما يعزز توقعات الأسواق المالية لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وتعززت هذه التوقعات بشكل أكبر من خلال بيانات أخرى صدرت يوم الأربعاء أظهرت استقرار مبيعات التجزئة على نحو غير متوقع الشهر الماضي، حيث خفض المستهلكون الإنفاق على تجارة التجزئة عبر الإنترنت ووكلاء السيارات.

فقد تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أبريل الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، في إشارة إلى استئناف التضخم مسار الهبوط في بداية الربع الثاني من العام، مما يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في أيلول / سبتمبر.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم قد تباطأ إلى مستوى 3.4 بالمئة على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، مقابل 3.5 بالمئة في آذار / مارس.

وتراجع التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة من 3.8 بالمئة خلال مارس إلى 3.6 بالمئة خلال أبريل، بما يتماشى مع التوقعات.

وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الشهري إلى 0.3 بالمئة في أبريل، من 0.4 بالمئة في مارس الماضي.

وتسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة في الربع الأول وسط طلب محلي قوي، وذلك بعد قراءات معتدلة خلال معظم فترات العام الماضي.

ويمثل تباطؤ وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين، الشهر الماضي، مبعث ارتياح، بعد أن أظهرت بيانات أمس الثلاثاء قفزة في أسعار المنتجين في أبريل.