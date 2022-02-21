بنك كريدي سويس يواجه أزمة تسريب بيانات 30 ألف عميل بينهم عرب

يواجه بنك كريدي سويس، ثاني أكبر بنك في سويسرا، وهو من أكبر المؤسسات المالية في العالم، مع أكثر من 45،000 موظف، تسريباً لبيانات تكشف تفاصيل حسابات أكثر من 30 ألف عميل بعضها يشير إلى إخفاقات محتملة في الإجراءات الواجبة على العديد من العملاء المتورطين في شبهات فساد، وجرى إحصاء 18 ألف حساب بقيمة اجمالية تعادل مليارات الدولارات في البنك السويسري وهي تعود لأشخاص مشبوهين يقيم بعض منهم في الشرق الأوسط وأوكرانيا وفنزويلا بحسب صحيفة الغارديان.

وقال بنك كريدي سويس في بيان إنه «يرفض بشدة المزاعم والتلميحات بشأن الممارسات التجارية المزعومة للبنك». ونشرت صحيفة «سودويتشه تسايتونج» الألمانية اليومية البيانات التي قالت إنها حصلت عليها من شخص مجهول من خلال البريد الإلكتروني ويعود تاريخ البيانات لأكثر من عام. وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كان المصدر فرداً أم جماعة.

وقالت الصحيفة إنها قيّمت البيانات التي راوحت بين الأربعينات، وحتى العقد الماضي، إلى جانب مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد وعشرات من الشركاء الإعلاميين، بما في ذلك «نيويورك تايمز»، و«الجارديان». وأضافت أن البيانات تشير إلى أن البنك قد قبل عملاء «مستبدين فاسدين ومجرمي حرب مشتبه فيهم وتجاراً بالبشر وتجار مخدرات ومجرمين آخرين». وقال «كريدي سويس» إن المزاعم «تاريخية في الأغلب»، وإن «حسابات هذه الأمور تستند إلى معلومات جزئية، أو غير دقيقة، أو انتقائية مأخوذة من السياق، ما يؤدي إلى تفسيرات متحيزة لسلوك البنك التجاري». قال البنك إنه راجع عدداً كبيراً من الحسابات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالادعاءات المذكورة، ونحو 90% منها «مغلقة اليوم، أو كانت قيد الإغلاق قبل تلقي الاستفسارات الصحفية.. وتم إغلاق أكثر من 60% منها قبل 2015». أما بالنسبة إلى الحسابات التي لا تزال نشطة، فقد قال البنك إنه «مرتاح لاتخاذ عملية التدقيق الواجبة بالصورة المناسبة والمراجعات والخطوات الأخرى المتعلقة بالرقابة بما يتماشى مع إطار عملنا الحالي». كما قال البنك إن القانون يمنعه من التعليق على «العلاقات المحتملة مع العملاء». وسعت سويسرا في السنوات الأخيرة إلى التخلص من صورتها كملاذ للتهرب الضريبي وغسل الأموال واختلاس الأموال الحكومية، وهي ممارسات تم تنفيذها من خلال إساءة استخدام سياسات السرية المصرفية. لكن تلك القوانين ما زالت تثير الانتقادات. ونشرت صحيفة «سودويتشه تسايتونج» مقتطفاً من تصريح لمصدر التسريب: «أعتقد أن قوانين السرية المصرفية السويسرية غير أخلاقية. ذريعة حماية الخصوصية المالية هي مجرد ورقة توت تغطي الدور المخزي للبنوك السويسرية كمتعاون مع المتهربين من الضرائب»، على حد تعبير المصدر.