بروكفيلد تطلق في الإمارات صندوقاً مناخياً بـ 5 مليارات دولار

أعلنت شركة بروكفيلد الكندية لإدارة الأصول اليوم الخميس أنها فتحت الباب أمام جمع 5 مليارات دولار لصندوق التحول التحفيزي (كاتاليتك ترانزيشن) الذي تدعمه الإمارات.

وقد أطلقت شركة «بروكفيلد أسيت مانجمنت» وشركة «ألتيرا مانجمنت ليميتيد» صندوق التحوّل التحفيزي الجديد الذي يركز على توجيه رؤوس الأموال، لاستثمارات الطاقة النظيفة وأصول عملية التحوّل المناخي في الاقتصادات الناشئة.

وسيستفيد الصندوق المدار من قبل «بروكفيلد» من الالتزام الذي قدّمته «ألتيرا» بقيمة 1 مليار دولار لجمع رأس مال إجمالي يصل إلى 5 مليارات دولار بغرض تخصيص الاستثمارات في الأسواق الناشئة. ومنذ الإعلان عن إطلاق الصندوق في كانون الأول / ديسمبر 2023، ركزت «بروكفيلد» على تطوير استراتيجية استثمارية وحدّدت مجموعة من المشاريع والاستثمارات الواعدة مع التسويق المسبق لشركاء الاستثمار المحتملين.

ويشار إلى أنّ «ألتيرا» هو أكبر أداة استثمارية خاصة على مستوى العالم تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ (كوب28) في دبي بهدف حشد تمويلات المناخ. وجاء إطلاق «ألتيرا» استجابة للدعوات المتزايدة لتطبيق نماذج تمويل أكثر طموحاً بهدف دفع عملية التحول المناخي، ولا سيما في البلدان النامية، فضلاً عن الحاجة الملحة لتسريع وتيرة العمل المناخي وتوسيع نطاق هذه الجهود.

وتلتزم «ألتيرا» بتخصيص نحو 30 مليار دولار في الاستثمارات المناخية بهدف جمع ما يصل إلى 250 مليار دولار بالتعاون مع الشركاء بحلول عام 2030.

ويعتمد صندوق التحوّل التحفيزي نهجاً فريداً في جمع رؤوس الأموال الخاصة المخصصة لأصول الطاقة النظيفة والتحوّل المناخي في الأسواق الناشئة. وتحت إدارة «بروكفيلد» وبالاستفادة من رأس المال التحفيزي لشركة «ألتيرا»، سيسهم الصندوق الجديد في تسريع الاستثمارات في إزالة الكربون وتحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر في الأسواق الناشئة التي عانت طويلاً نقص الخدمات. وتوفّر «ألتيرا» عوائد بسقف محدد على التزامها بصندوق التحول التحفيزي، ما يعني تحسين العائدات المعدلة حسب المخاطر للمستثمرين في الصندوق وفتح الآفاق لفرص استثمارية مجزية لمستثمري القطاع الخاص. ومن خلال دورها كأداة محفزة للاستثمارات، تهدف «ألتيرا» إلى توسيع نطاق التمويلات الخاصة، وتعزيز استراتيجيات المناخ الجديدة والطموحة في الأسواق النامية والمتقدمة على حد سواء.