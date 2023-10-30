بروج تحقق 1.04 مليار درهم صافي أرباح في الربع الثالث من 2023

أعلنت شركة بروج للبتروكيماويات، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الثالث من عام 2023، مسجلة صافي أرباح بقيمة 1.04 مليار درهم (282 مليون دولار) وذلك عن الربع المنتهي في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالربع السابق.

وساهم أداء “بروج” القوي في الإنتاج وتحقيقها لأهدافها في إدارة التكاليف وتحسين الإيرادات من خلال برنامجها الطموح لتعزيز القيمة في إثبات مرونة وقدرة الشركة على مواجهة صعوبات البيئة الاقتصادية العالمية وأسواق البولي أوليفينات المليئة بالتحديات.

واستطاع برنامج “بروج” لتعزيز القيمة تحقيق أثر إيجابي بقيمة 1.54 مليار درهم (420 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، متجاوزاً بذلك مستهدفات البرنامج البالغة 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار) المحددة لعام 2023 بأكمله.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة “بروج”، بهذه المناسبة، تمكنت الشركة من تحقيق نتائج مالية وأداء تشغيلي قوي خلال الربع الثالث، حيث نجحت في تحقيق نمو في حجم المبيعات من خلال الاستفادة من الميزات التنافسية التي تمتلكها الشركة على المستوى العالمي.

وأكد التزم بروج بمواصلة تحقيق نتائج إيجابية لـ “برنامج تعزيز القيمة” الذي تنفذه الشركة لإدارة التكاليف، حيث تمكنت من تجاوز مستهدفات هذا البرنامج خلال تسعة أشهر في 2023 وستقوم برفع مستهدفات هذا البرنامج لمستوى جديد.

وأضاف أن الشركة تواصل تعزيز التزامها بالابتكار لتوسيع حصتها السوقية مع الحفاظ على علاوات سعرية قوية، وقد أظهرت ’بروج’ مستويات عالية من المرونة والقدرة على التأقلم في ظل التحديات والظروف العالمية للأسواق، كما تتمتع بمكانة جيّدة تمكنها من مواصلة تحقيق مزيد من النمو عبر مختلف دورات السوق، لافتا إلى أن بروج قامت بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار) خلال الربع الثالث.

وتماشياً مع ما أعلنته الشركة سابقاً، تعتزم “بروج” الوفاء بتعهدها بتوزيعات أرباح قيمتها 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، وقدرها 15.9 فلس للسهم الواحد خلال السنة المالية 2023، مما يعني أن عائد السهم حالياً من توزيع الأرباح 6.3%.

أبرز النتائج لفترة الأشهر الثلاثة

نمت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 6% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 5.51 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، كما سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 1.04 مليار درهم (282 مليون دولار) خلال الربع الثالث من عام 2023، بزيادة نسبتها 22% على أساس ربع سنوي، مدعومةً بزيادة حجم المبيعات بنسبة 16%.

وحققت “بروج” هامشاً قوياً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 40%، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالربع السابق، ما يعكس تحسن كفاءة العمليات التشغيلية.

وكان معدل تحويل التدفقات النقدية قوياً للغاية حيث بلغ 97%، مع تدفقات نقدية معدلة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 2.10 مليار درهم (573 مليون دولار)، بزيادة قدرها 15% على أساس ربع سنوي. وقد تم تخفيف الضغوطات الناتجة عن الضعف العام في السوق جزئياً من خلال التأثير الإيجابي لبرنامج تعزيز القيمة، ومن خلال أحجام المبيعات الجيدة نتيجة أداء العمليات القوي. وتضمنت أحجام الإنتاج العالية لكل من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين 38% من إجمالي مبيعات حلولها ذات القيمة المضافة لقطاع البنية التحتية، وهو ما يمثُل ميزة تنافسية فريدة لمنتجات “بروج”.

أبرز النتائج لفترة التسعة أشهر

حقق حجم مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023 نمواً بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 3.8 مليون طن، في حين بلغت الإيرادات خلال الفترة ذاتها 15.79 مليار درهم (4.3 مليار دولار) مع بلوغ الأرباح المُعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.88 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، وسجّلت الشركة صافي ربح في الفترة ذاتها بقيمة 2.62 مليار درهم (713 مليون دولار).

وحققت شركة “بروج” معدلات إنتاجية عالية بلغت 104% في إنتاج البولي إيثيلين و109% في إنتاج البولي بروبيلين خلال الربع الثالث من عام 2023. وبفضل أداء منشآتها التصنيعية المتطورة في الرويس، والتي تعد من أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفينات في العالم، وقدرتها على تلبية احتياجات عملائها، وقوة علامتها التجارية وتواجدها عبر أسواق المبيعات الاستراتيجية، تمكنت الشركة من رفع أحجام المبيعات بكفاءة عالية.

وقد ساهم ذلك في تحقيق حجم مبيعات بلغ 1,395 كيلو طن في الربع الثالث مما يمثّل زيادةً قدرها 16% على أساس ربع سنوي و4% على أساس سنوي. وقد خفف هذا النمو المرتفع في حجم المبيعات جزئياً من حدة تداعيات الانخفاض المحقق بنسبة 14% في متوسط أسعار بيع منتجات البولي أوليفين خلال هذه الفترة.

ويواصل برنامج “بروج” لتعزيز القيمة، نجاحه في تحقيق أهدافه في رفع كفاءة التكاليف وتحسين الإيرادات، وقد تخطى البرنامج هدفه المنشود بقيمة 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار) محققاً أثراً مالياً على أساس سنوي بلغ 1.54 مليار درهم (420 مليون دولار) منذ بداية عام 2023 ، وتسعى الشركة حالياً إلى تحقيق هدف أعلى قدره 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار أمريكي) .

ويُعد هذا البرنامج واحداً من أكثر البرامج النوعية طموحاً في تحسين الإيرادات وتحقيق وفورات في التكلفة على مستوى القطاع، إذ نجح في تحقيق أثر إيجابي في نمو الإيرادات رغم التحديات، معززاً بذلك مكانة “بروج” كشركة رائدة مقارنة بمثيلاتها من الشركات الإقليمية والدولية.

وتواصل “بروج” المضي قدماً نحو رفع طاقتها الإنتاجية من البولي إيثيلين بمقدار 1.4 مليون طن سنوياً، وذلك من خلال مشروع “بروج 4” الذي يتم بناؤه حالياً من قبل المساهمين الرئيسيين في الشركة وهما “أدنوك” و”بورياليس”.

وسيخضع مصنع بروج 3 بالإضافة إلى عمليات تزويد المواد الأولية المرتبطة به لأعمال صيانة شاملة مخطط لها في عام 2024، مما سيؤدي إلى تأثير إجمالي على القدرة الإنتاجية للشركة بنحو 500 كيلو طن. وتنسجم عملية الصيانة هذه مع النهج الصارم الذي تتبناه الشركة في صيانة منشآتها لتحقيق أعلى درجات الموثوقية والاعتمادية، مما يساهم في تعزيز الجوّدة ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية، وهي ميزات تنافسية لطالما تفردت بها الشركة عن غيرها.

وتواصل “بروج” تقدمها في تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة والتي تركز في صميمها على الابتكار وعقد الشراكات لإرساء أسس الاقتصاد الدائري.

وخلال الربع الثالث وعلى هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك”، وقّعت “بروج” اتفاقية مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) لاستكشاف الفرص المتاحة لتبني أفضل الممارسات في إدارة وجمع وفرز البوليمرات المستهلكة وإعادة تدويرها ميكانيكياً.

كما تواصل بروج تقدمها أيضاً نحو تحقيق أهدافها في الاستدامة وتعزيز جهودها في عمليات إزالة الكربون من خلال إطلاق مبادرات للاستفادة من قدراتها الابتكارية وحلولها لتعزيز كفاءة التشغيل الكهربائي في قطاعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، وهي من القطاعات سريعة النمو وذات الإمكانات الواعدة في المستقبل.

ولا تزال أسواق البولي أوليفينات بصورة عامة تواجه بعض التحديات، حيث من المتوقع أن تستمر تغيرات الأسعار ضمن نطاق ضيّق خلال الربع الأخير من العام 2023. وتظل “بروج” في وضع جيد للحفاظ على علاواتها السعرية خلال الدورة بفضل قدرتها على الحصول على المواد الأولية بأسعار تنافسية ومتميزة من حيث التكلفة ووفورات الحجم من خلال إدارة أحد أكبر مجمعات البولي أوليفينات المتكاملة في العالم، واستخدام تقنية ® Borstarالمتقدمة من بورياليس، إضافة إلى مكانتها الرائدة في قطاعات الأسواق الرئيسية المتنامية والمستدامة.

وتتوقّع إدارة “بروج” تحقيق المزيد من المكاسب من برنامج تعزيز القيمة خلال الربع الأخير من العام 2023.