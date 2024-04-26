اندماج “بيانات” و”الياه سات” لتأسيس “سبيس42”

وافق مساهمو شركة “بيانات”، وشركة الياه للاتصالات الفضائية “الياه سات”، المدرجتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على الاندماج المقترح بين الشركتين اللتين تتخذان من أبوظبي مقراً لهما. وسيؤدي الاندماج إلى إنشاء “سبيس42” SPACE42، كشركة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع حضور عالمي كبير.

وتمت التوصية بالاندماج في بداية الأمر من قبل مجلسي إدارة الشركتين في 18 كانون الأول / ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ منتصف عام 2024.

وسيعمل الكيان الجديد على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي الجيومكاني المتقدمة لشركة بيانات مع قدرات الاتصالات الفضائية المتقدمة لشركة الياه سات لإنشاء خدمات جديدة قائمة على تقنيات الفضاء، والتي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على المجتمعات والاقتصادات.

وستوفر “سبيس42” نطاقاً موسعاً من الحلول والخدمات وفرص التكامل الرأسي، ما يمكنها من تقديم عرض قيمة متميز، والاستفادة من وفورات الحجم وتحسين الربحية عبر سلسلة القيمة.

ويخضع الاندماج لمزيد من الموافقات التنظيمية في دولة الإمارات وعلى المستوى الدّولي. وستواصل الشركتان العمل بشكل مستقل حتى يصبح الاندماج ساري المفعول.