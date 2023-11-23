كشف البنك الدولي عن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة، حتى وصلت الضعف خلال السنوات الـ6 الماضية .

وقد شهدت الأعوام الـ6 الماضية قفزة تاريخية للمرأة السعودية نتيجة التوسع في تمكينها من خلال تعزيز مكانتها من خلال خطوات متسارعة نحو التمكين بصدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع، وبذلك أصبحت شريكا فعالا في التنمية الوطنية في جميع المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها وعلى جميع المستويات.

وجاء تقرير البنك الدولي بناء على الحراك الذي شهدته السعودية منذ عام 2017، بداية تعزيز مكانة المرأة، والذي وصف ما وصلت إليه المرأة السعودية بالإنجاز، مشيرا من خلال آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج؛ إلى أن القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي، نمت بشكل مطرد لتبلغ 2.6 مليون عامل في أوائل عام 2023.





وأضاف تقرير البنك الدولي أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة، بات أكثر من الضعف في غضون ستة أعوام، من 17.4% في أوائل عام 2017 إلى 36% في الربع الأول من 2023.





وقال يوهانس كويتل؛ خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة، مشيرة إلى أن إنجازات المملكة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في غضون سنوات قليلة، مثيرة للإعجاب، وتقدم دروسا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.



وركز القسم الخاص من التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة في القوى العاملة في السعودية، حيث أكد على أن المملكة منذ عام 2017 شهدت زيادة كبيرة في معدلات مشاركة القوى العاملة من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية.



وأكد التقرير على أن الأهم من ذلك أن الزيادة في المشاركة لم تؤد إلى البطالة؛ بل على العكس، انخفضت معدلات البطالة مع إيجاد السيدات، فرص عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد.

